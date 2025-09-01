Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Встреча гигантов шокирует: Вашингтон игнорирует реальную угрозу ШОС
Секретные контракты ЕС: 150 миллиардов изменят войну и экономику
Урожай капусты под угрозой: одна ошибка — и кочаны превратятся в тряпку
Ниацинамид раскрывает секрет сияющей кожи: как избавиться от пигментных пятен после лета
Самое доступное мясо может стоить кошке жизни: три скрытые угрозы в обычной курице
Украина в ужасе: карты раскрывают тайные и измененные планы ВС РФ
Финны в смятении требуют открытия: секрет скрытых мотивов и русского отказа
ВСУ в панике сдаются: секрет исчерпанного ресурса шокирует
Забытые деревни Апеннин: шесть высокогорных сокровищ Италии, которые изменят вашу жизнь

Большие машины под угрозой: ЕС готовит ограничения для внедорожников

2:07
Авто

Внедорожники в последние годы стали крайне популярны в Европе, однако их будущее вызывает всё больше вопросов. Активисты и эксперты предупреждают: такие автомобили создают серьёзные риски для экологии и безопасности на дорогах, а значит, в перспективе их использование может быть ограничено.

Fangchengbao Super 3
Фото: commons.wikimedia.org by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Fangchengbao Super 3

Почему внедорожники вызывают тревогу

За последние 20 лет ширина новых машин в Европе увеличилась более чем на 11 сантиметров и сегодня составляет в среднем 170-180 см. Это превращает современные SUV в "маленькие автобусы", которые занимают больше места и усложняют движение в городах.

Особенно остро стоит вопрос безопасности пешеходов. Согласно данным Европейского совета по безопасности на транспорте, при столкновении на скорости свыше 64 км/ч смертность при наезде внедорожника достигает 100%, тогда как у обычного легкового автомобиля — около 53%.

Не менее серьёзная проблема — экология. Внедорожники потребляют больше топлива и выбрасывают в атмосферу больше загрязняющих веществ. Кроме того, они менее манёвренны и предсказуемы в условиях плотного городского трафика.

Возможные меры в Европе

Европейский парламент уже отреагировал на отчёты экспертов и рассматривает шаги по ограничению количества крупных автомобилей на дорогах. В ряде стран меры начали внедряться:

  • Франция и Бельгия обсуждают введение повышенных сборов за парковку для тяжёлых и габаритных машин.

  • Амстердам уже ограничивает въезд внедорожников в центр города.

  • Другие государства ЕС готовят аналогичные инициативы.

Будущее внедорожников в Европе напрямую связано с вопросами безопасности и защиты окружающей среды. Пока окончательного запрета нет, но тенденция очевидна: крупные автомобили будут постепенно вытесняться из городов более компактным и экологичным транспортом.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Домашние животные
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы Аудио 
32 тысячи лет в заморозке: ученые вернули к жизни нечто из древних времен
Наука и техника
32 тысячи лет в заморозке: ученые вернули к жизни нечто из древних времен Аудио 
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Новости спорта
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Последние материалы
Ниацинамид раскрывает секрет сияющей кожи: как избавиться от пигментных пятен после лета
Самое доступное мясо может стоить кошке жизни: три скрытые угрозы в обычной курице
Украина в ужасе: карты раскрывают тайные и измененные планы ВС РФ
Финны в смятении требуют открытия: секрет скрытых мотивов и русского отказа
ВСУ в панике сдаются: секрет исчерпанного ресурса шокирует
Забытые деревни Апеннин: шесть высокогорных сокровищ Италии, которые изменят вашу жизнь
Алкогольное отравление без скорой: стакан воды вместо капельницы — простой способ улучшить состояние
Почему меньшее количество ударов значит больше
Вена прощается с эпохой дешёвых проездных: что ждёт жителей и туристов
Большие машины под угрозой: ЕС готовит ограничения для внедорожников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.