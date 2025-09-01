Большие машины под угрозой: ЕС готовит ограничения для внедорожников

Внедорожники в последние годы стали крайне популярны в Европе, однако их будущее вызывает всё больше вопросов. Активисты и эксперты предупреждают: такие автомобили создают серьёзные риски для экологии и безопасности на дорогах, а значит, в перспективе их использование может быть ограничено.
За последние 20 лет ширина новых машин в Европе увеличилась более чем на 11 сантиметров и сегодня составляет в среднем 170-180 см. Это превращает современные SUV в "маленькие автобусы", которые занимают больше места и усложняют движение в городах.
Особенно остро стоит вопрос безопасности пешеходов. Согласно данным Европейского совета по безопасности на транспорте, при столкновении на скорости свыше 64 км/ч смертность при наезде внедорожника достигает 100%, тогда как у обычного легкового автомобиля — около 53%.
Не менее серьёзная проблема — экология. Внедорожники потребляют больше топлива и выбрасывают в атмосферу больше загрязняющих веществ. Кроме того, они менее манёвренны и предсказуемы в условиях плотного городского трафика.
Европейский парламент уже отреагировал на отчёты экспертов и рассматривает шаги по ограничению количества крупных автомобилей на дорогах. В ряде стран меры начали внедряться:
Франция и Бельгия обсуждают введение повышенных сборов за парковку для тяжёлых и габаритных машин.
Амстердам уже ограничивает въезд внедорожников в центр города.
Другие государства ЕС готовят аналогичные инициативы.
Будущее внедорожников в Европе напрямую связано с вопросами безопасности и защиты окружающей среды. Пока окончательного запрета нет, но тенденция очевидна: крупные автомобили будут постепенно вытесняться из городов более компактным и экологичным транспортом.
Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.
