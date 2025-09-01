Большие машины под угрозой: ЕС готовит ограничения для внедорожников

Внедорожники в последние годы стали крайне популярны в Европе, однако их будущее вызывает всё больше вопросов. Активисты и эксперты предупреждают: такие автомобили создают серьёзные риски для экологии и безопасности на дорогах, а значит, в перспективе их использование может быть ограничено.

Фото: commons.wikimedia.org by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Fangchengbao Super 3

Почему внедорожники вызывают тревогу

За последние 20 лет ширина новых машин в Европе увеличилась более чем на 11 сантиметров и сегодня составляет в среднем 170-180 см. Это превращает современные SUV в "маленькие автобусы", которые занимают больше места и усложняют движение в городах.

Особенно остро стоит вопрос безопасности пешеходов. Согласно данным Европейского совета по безопасности на транспорте, при столкновении на скорости свыше 64 км/ч смертность при наезде внедорожника достигает 100%, тогда как у обычного легкового автомобиля — около 53%.

Не менее серьёзная проблема — экология. Внедорожники потребляют больше топлива и выбрасывают в атмосферу больше загрязняющих веществ. Кроме того, они менее манёвренны и предсказуемы в условиях плотного городского трафика.

Возможные меры в Европе

Европейский парламент уже отреагировал на отчёты экспертов и рассматривает шаги по ограничению количества крупных автомобилей на дорогах. В ряде стран меры начали внедряться:

Франция и Бельгия обсуждают введение повышенных сборов за парковку для тяжёлых и габаритных машин.

Амстердам уже ограничивает въезд внедорожников в центр города.

Другие государства ЕС готовят аналогичные инициативы.

Будущее внедорожников в Европе напрямую связано с вопросами безопасности и защиты окружающей среды. Пока окончательного запрета нет, но тенденция очевидна: крупные автомобили будут постепенно вытесняться из городов более компактным и экологичным транспортом.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.

