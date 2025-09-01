Прогрев мотора — ритуал прошлого: почему эта привычка сегодня убивает двигатель

Многие автолюбители до сих пор убеждены, что перед поездкой двигатель автомобиля нужно обязательно прогревать, особенно в холодное время года. Эта привычка уходит корнями в прошлое, когда масла и сами моторы были устроены иначе. Но в современных машинах длительный прогрев уже не нужен и даже может навредить.

Почему раньше прогревали мотор

Несколько десятилетий назад моторные масла обладали разной вязкостью и не обеспечивали быстрой смазки деталей при низких температурах. Чтобы масло равномерно распределилось по системе, водители ждали, пока двигатель поработает на холостом ходу.

Современные моторные масла

Сегодня почти все автомобили используют синтетические масла. Они рассчитаны на работу при низких температурах и обеспечивают защиту двигателя сразу после запуска. Поэтому необходимости держать мотор заведённым на месте больше нет.

Чем опасен холостой прогрев

Работа на холостом ходу прогревает двигатель медленно, что создаёт ряд проблем:

топливная смесь становится переобогащённой, в катализаторе скапливаются несгоревшие частицы;

повреждается лямбда-зонд;

в выхлопной системе накапливается конденсат, который вызывает коррозию.

В результате вместо защиты мотор получает дополнительный износ, а машина выбрасывает в атмосферу больше вредных веществ.

Как правильно действовать

Лучший способ подготовить автомобиль к поездке — завести его и спокойно начать движение. Первые километры стоит ехать без резких ускорений и нагрузок, и двигатель быстро выйдет на рабочую температуру. Это не только безопаснее для техники, но и экономичнее.

Прогрев "на месте" остался пережитком прошлого. Современные моторные масла и технологии позволяют начинать движение сразу после запуска двигателя, а спокойная езда в первые минуты делает процесс прогрева быстрым и безопасным.

