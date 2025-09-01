Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скандал в Нью-Йорке: теннисистка Остапенко не сдержалась в перепалке с соперницей
Какие обои реально портят сон и чем их заменить для гармоничного интерьера
Один из самых красивых голов со штрафного в истории Премьер-лиги — футбольный мир поражён голом Собослаи
Лицо сияет мягкостью под невидимым фильтром — эта пудра делает эффект фотошопа реальностью
Туристы в шоке: что грозит тем, кто решит "увековечить" себя на стенах Колизея
Формула-1: Хэмилтона жестоко оштрафовали в Монце
Думаете, питомец дремлет? На самом деле он разыгрывает целый спектакль, и на это есть причины
Израиль шокировал Францию, перевернув таблицу Евробаскета
Обезжиренный творог — ловушка для худеющих: какой продукт на самом деле полезен

Прогрев мотора — ритуал прошлого: почему эта привычка сегодня убивает двигатель

2:05
Авто

Многие автолюбители до сих пор убеждены, что перед поездкой двигатель автомобиля нужно обязательно прогревать, особенно в холодное время года. Эта привычка уходит корнями в прошлое, когда масла и сами моторы были устроены иначе. Но в современных машинах длительный прогрев уже не нужен и даже может навредить.

Кошка и выхлоп
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка и выхлоп

Почему раньше прогревали мотор

Несколько десятилетий назад моторные масла обладали разной вязкостью и не обеспечивали быстрой смазки деталей при низких температурах. Чтобы масло равномерно распределилось по системе, водители ждали, пока двигатель поработает на холостом ходу.

Современные моторные масла

Сегодня почти все автомобили используют синтетические масла. Они рассчитаны на работу при низких температурах и обеспечивают защиту двигателя сразу после запуска. Поэтому необходимости держать мотор заведённым на месте больше нет.

Чем опасен холостой прогрев

Работа на холостом ходу прогревает двигатель медленно, что создаёт ряд проблем:

  • топливная смесь становится переобогащённой, в катализаторе скапливаются несгоревшие частицы;
  • повреждается лямбда-зонд;
  • в выхлопной системе накапливается конденсат, который вызывает коррозию.

В результате вместо защиты мотор получает дополнительный износ, а машина выбрасывает в атмосферу больше вредных веществ.

Как правильно действовать

Лучший способ подготовить автомобиль к поездке — завести его и спокойно начать движение. Первые километры стоит ехать без резких ускорений и нагрузок, и двигатель быстро выйдет на рабочую температуру. Это не только безопаснее для техники, но и экономичнее.

Прогрев "на месте" остался пережитком прошлого. Современные моторные масла и технологии позволяют начинать движение сразу после запуска двигателя, а спокойная езда в первые минуты делает процесс прогрева быстрым и безопасным.

Уточнения

Маши́на (лат. machina «устройство, конструкция» ← др.-греч. μηχανή «приспособление, способ») — техническое устройство, выполняющее механические движения (см. уточнение ниже) для преобразования энергии, материалов и информации.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Наука и техника
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет Аудио 
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Экономика и бизнес
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Последние материалы
Лукойл на перепутье: кто станет новым владельцем нефтяного бизнеса в Болгарии
Кабачки по-новому: рецепт, который превращает их в кулинарный шедевр
Любимая каша из детства может стать первым шагом к диабету — врачи бьют тревогу
Никаких катышков даже после десятой стирки: хитрость, которая работает на любой ткани
Главная ошибка при покупке второго кота, которая почти наверняка приведёт к большим проблемам
Николас Джексон игнорирует приказ Челси вернуться в попытке возобновить трансфер в Баварию
Находка, которая изменила историю: нефрит в зубах у детей майя
Три секунды, которые спасают жизнь: главное правило безопасной дистанции
Культовый сериал Сумерки возвращается на экраны: афиша взорвала фанатов
Ремонт без разорения: формула, которая работает даже для одного шкафа и пары рулонов обоев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.