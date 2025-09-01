Три секунды, которые спасают жизнь: главное правило безопасной дистанции

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:19
Авто

Соблюдение безопасной дистанции на дороге — один из главных факторов, позволяющих избежать аварий. Даже опытные водители иногда забывают об этом, сокращая расстояние до впереди идущего автомобиля, что часто приводит к резкому торможению и столкновению.

Водитель
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель

Правило трёх секунд

Эксперты рекомендуют использовать универсальное правило трёх секунд. Суть его проста: оставляйте такой интервал, чтобы между вашим автомобилем и машиной впереди был запас минимум в три секунды.

Проверить это легко: выберите ориентир на дороге (дерево, знак, фонарный столб) и засеките время, за которое ваш автомобиль до него доедет после того, как его проехала машина впереди. Если прошло меньше трёх секунд — дистанция небезопасна.

Почему это работает

  • В среднем на реакцию водителя уходит около 1 секунды.
  • Ещё около секунды требуется, чтобы сработали тормоза.
  • Плюс тормозной путь, который зависит от скорости и состояния дороги.

Таким образом, трёхсекундный интервал позволяет компенсировать задержку реакции и технические особенности автомобиля.

Когда нужно больше

В дождь, снег, туман или при плохом освещении дистанцию стоит увеличить. Скользкое покрытие значительно удлиняет тормозной путь, и стандартные три секунды могут не спасти от аварии.

Закон и штрафы

Хотя правило трёх секунд не всегда закреплено напрямую в законах, они всё равно требуют от водителей держать безопасную дистанцию. В Польше, например, действует норма: расстояние должно быть не меньше половины текущей скорости. То есть при 100 км/ч нужно держать не менее 50 метров, при 140 км/ч — 70 метров.

За ездy "бампер в бампер" предусмотрены штрафы: от 300 до 500 злотых (примерно 70-120 евро) и 6 штрафных баллов.

Соблюдать дистанцию — значит заботиться о своей безопасности и безопасности окружающих. Простое правило трёх секунд (а в плохую погоду — ещё больший запас) поможет избежать столкновений и сохранить нервы на дороге.

Уточнения

Дистанция — расстояние или промежуток между двумя объектам.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
