Велосипед будущего: колёса без спиц и моторы в ободах

На выставке Eurobike 2025 представили один из самых необычных электровелосипедов последних лет — Noll Go, созданный шведской компанией Noll. Его главная особенность — велосипедные колёса без традиционных спиц, что придаёт модели футуристичный и современный вид.

Фото: commons.wikimedia by Matti Blume is licensed under GNU Free Documentation License Eurobike 2025, Frankfurt am Main

Велосипед оснащён несколькими мотор-колёсами, обеспечивающими уверенное движение по разным типам поверхности. Инновации коснулись и управления: в конструкции предусмотрен сенсорный экран и порт USB-C для подзарядки гаджетов.

В будущем разработчики обещают расширить функциональность, включая возможность перевозки грузов и установку дополнительных решёток.

Версия Go Signature Edition весит 22 кг и оценивается в 6 995 евро. Для предзаказа достаточно внести депозит в 200 евро, который возвращается при отказе. Гарантия составляет 4 года и покрывает замену расходников и обновления ПО.

Первые продажи начнутся в Германии осенью 2025 года, а весной 2026-го модель выйдет на другие рынки. Noll Go уже сравнивают с конкурентами вроде Topsecret Urban E-Bike, Oohbike и Reevo Bike.