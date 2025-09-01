Экология и тормоза: чем опасна пыль от колодок и как с ней борются

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:16
Авто

Тормозная система автомобилей остаётся одной из ключевых зон, где экология и безопасность пересекаются. Одной из малоизвестных, но серьёзных проблем является пыль, возникающая при трении тормозных колодок и дисков.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Она рассеивается в воздухе, оседает на дорогах и попадает в лёгкие человека, нанося вред здоровью. В Европе этим вопросом уже занимаются на законодательном уровне: новые стандарты Евро 7 ограничат выброс твёрдых частиц до 7 мг/км в ближайшем году и до 3 мг/км к 2035-му.

Решение предложила итальянская Brembo, представив серию дисков Greentill. По заявлению производителя, они снижают выбросы на 90% по сравнению с традиционными чугунными дисками.

Кроме того, новинка отличается практичностью: диски стали тоньше на 80%, их ресурс увеличился на 20-30%, а на поверхность нанесён логотип, стирающийся по мере износа и служащий индикатором замены. Это показывает, что автопроизводители ищут инновации не только в электрификации, но и в мелочах, которые напрямую влияют на экологию городов.

