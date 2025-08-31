5 семейных автомобилей, которые почти не ломаются: эксперты назвали фаворитов

При выборе семейного автомобиля важно учитывать не только вместительность и уровень комфорта, но и надёжность, простоту обслуживания и доступность запчастей. Специалисты по ремонту назвали пять моделей, которые выгодно выделяются именно в этих категориях.

Фото: commons.wikimedia by EurovisionNim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota RAV4, модель 2018

Toyota RAV4

Один из самых популярных кроссоверов в мире отличается простой электроникой и надёжной конструкцией. Особенно удачными считаются версии 2019-2023 годов. Для обслуживания RAV4 не требуется дорогостоящее диагностическое оборудование, а запчасти всегда в наличии и стоят относительно недорого.

Honda CR-V

Компактный кроссовер, который считается прямым конкурентом Toyota RAV4. Модели 2017-2022 годов показали отличные результаты по надёжности: менее 5% владельцев сталкивались с серьёзными проблемами с двигателем или трансмиссией. Обычно CR-V оказываются в автосервисе из-за ДТП или подтопления, а не из-за поломок.

Honda Odyssey

Минивэн, который по праву называют любимцем автомехаников. Он сочетает просторный салон, экономичный и надёжный 3,5-литровый V6, а также долговечные механизмы дверей и аксессуаров. Для большой семьи Odyssey остаётся одним из самых практичных вариантов.

Toyota Sienna

Минивэн, который в рейтингах часто называют лучшим семейным автомобилем. В гибридной версии он демонстрирует низкий расход топлива при сохранении надёжности. Трансмиссия e-CVT имеет герметичную конструкцию, которая не требует обслуживания, а удобный салон с возможностью трансформации сидений делает машину особенно удобной для поездок с детьми.

Hyundai Palisade

Трёхрядный внедорожник, который быстро зарекомендовал себя как надёжный и комфортный семейный автомобиль. Он отличается просторным салоном, современными системами безопасности и длительной гарантией. Palisade выгодно сочетает функциональность и премиальные опции.

Все пять моделей объединяет надёжность, простота ремонта и практичность. Это автомобили, с которыми у владельцев реже всего возникают непредвиденные расходы, а значит, они становятся отличным выбором для семей, ценящих комфорт и уверенность в своём транспорте.

Уточнения

