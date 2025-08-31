Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Масло после жарки: почему нельзя выливать в раковину и как правильно избавиться от него
Кто после Булановой? Зумеры млеют от нового кумира среди звёзд 90-х
Учёные объяснили тайну волн, пугающих моряков веками
Дети в слезах, соседи в шоке: собаки, которых лучше не заводить дома
Тихая охота громко напоминает о себе: неожиданный враг маскируется под съедобный трофей
Зола, сода и перец: кулинарный набор или смертельная ловушка для вредителей
Кастеллаццо в трауре: 33-летний лидер и капитан Франческо Чимино проиграл битву с судьбой
Дряхлый старик: прозвучал жёсткий вердикт Баскову от коллеги по сцене
5 секунд до падения: Франсуа Райхельт и его последний полет с Эйфелевой башни

5 семейных автомобилей, которые почти не ломаются: эксперты назвали фаворитов

2:34
Авто

При выборе семейного автомобиля важно учитывать не только вместительность и уровень комфорта, но и надёжность, простоту обслуживания и доступность запчастей. Специалисты по ремонту назвали пять моделей, которые выгодно выделяются именно в этих категориях.

Toyota RAV4, модель 2018
Фото: commons.wikimedia by EurovisionNim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Toyota RAV4, модель 2018

Toyota RAV4

Один из самых популярных кроссоверов в мире отличается простой электроникой и надёжной конструкцией. Особенно удачными считаются версии 2019-2023 годов. Для обслуживания RAV4 не требуется дорогостоящее диагностическое оборудование, а запчасти всегда в наличии и стоят относительно недорого.

Honda CR-V

Компактный кроссовер, который считается прямым конкурентом Toyota RAV4. Модели 2017-2022 годов показали отличные результаты по надёжности: менее 5% владельцев сталкивались с серьёзными проблемами с двигателем или трансмиссией. Обычно CR-V оказываются в автосервисе из-за ДТП или подтопления, а не из-за поломок.

Honda Odyssey

Минивэн, который по праву называют любимцем автомехаников. Он сочетает просторный салон, экономичный и надёжный 3,5-литровый V6, а также долговечные механизмы дверей и аксессуаров. Для большой семьи Odyssey остаётся одним из самых практичных вариантов.

Toyota Sienna

Минивэн, который в рейтингах часто называют лучшим семейным автомобилем. В гибридной версии он демонстрирует низкий расход топлива при сохранении надёжности. Трансмиссия e-CVT имеет герметичную конструкцию, которая не требует обслуживания, а удобный салон с возможностью трансформации сидений делает машину особенно удобной для поездок с детьми.

Hyundai Palisade

Трёхрядный внедорожник, который быстро зарекомендовал себя как надёжный и комфортный семейный автомобиль. Он отличается просторным салоном, современными системами безопасности и длительной гарантией. Palisade выгодно сочетает функциональность и премиальные опции.

Все пять моделей объединяет надёжность, простота ремонта и практичность. Это автомобили, с которыми у владельцев реже всего возникают непредвиденные расходы, а значит, они становятся отличным выбором для семей, ценящих комфорт и уверенность в своём транспорте.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Экономика и бизнес
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США Аудио 
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Наука и техника
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря Аудио 
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Последние материалы
Беспилотники ВСУ атакуют Белгородскую область: итоги последнего дня лета
Тайна в дыму: ВСУ избегает боев, но что еще скрывает тактика боевиков
Волна-гигант ему покорилась: сёрфер установил новый мировой рекорд
15 простых идей, которые меняют кухню до неузнаваемости почти даром
Секрет зарождения жизни скрывался на дне океана: открытие поражает
Эти три безалкогольных напитка могут лишить вас прав, даже если вы абсолютно трезвы
Даниил Медведев пошёл на радикальные меры после поражения на US Open
Автомобили-миллионники: какие модели ездят больше всех, а какие пылятся в гараже
Картошка, которую невозможно остановиться есть: всего одна хитрость в процессе варки
Российский теннисист в ярости из-за штрафа за мат про самого себя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.