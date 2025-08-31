Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ливерпуль не может удержать преимущество: смогут ли они справиться с Арсеналом или повторится сценарий прошлых матчей
Оззи шутил с ней: мистические знаки на похоронах потрясли Келли Осборн
Феномен Ника Уолтемейда, который грациозно заменит Исака, добился успеха
Осенний секрет садоводов: как помочь хвойным пережить самую суровую зиму
Скрытая сила рубля: почему реальный курс валюты вас удивит
Бывшим гандболистам сборной России вынесли приговор
Греческий салат для ленивых: меньше продуктов, максимум вкуса
Один приём — и ваша квартира выглядит как на обложке: интерьерный минимум для максимума
Футбольный клуб из Самары арестовали за нападения на соперников и болельщиков

Изобретение XV века, которое до сих пор спорно: почему вариатор вызывает споры у водителей

3:13
Авто

Бесступенчатая трансмиссия (CVT) сегодня встречается во многих автомобилях, хотя её история уходит корнями ещё в XV век. Первым, кто придумал концепцию вариатора, считается Леонардо да Винчи, набросавший чертёж механизма ещё в 1490 году. В серийных же машинах CVT появился лишь в середине XX века: в 1958 году голландский DAF 600 стал первым автомобилем, оснащённым такой коробкой передач.

Спортивный режим в пробке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спортивный режим в пробке

С тех пор вариаторы получили широкое распространение — сначала в компактных моделях вроде Subaru Justy и Ford Fiesta, а затем и в массовых авто крупных производителей. Их принцип работы отличается от традиционных автоматов: вместо фиксированных шестерён здесь используется система шкивов и ремня (или цепи), которая позволяет плавно изменять передаточное число в широком диапазоне. Это даёт водителю и инженерам как плюсы, так и минусы.

Плюсы трансмиссии CVT

  1. Экономичность. Вариатор подбирает оптимальное передаточное число в любой момент, что снижает расход топлива.

  2. Плавность хода. Нет характерных "рывков" при переключении передач — разгон получается максимально ровным.

  3. Компактность и лёгкость. CVT занимает меньше места и весит меньше, чем автоматы с множеством передач.

  4. Простота конструкции. Отсутствие большого количества шестерён уменьшает число деталей, подверженных поломкам.

  5. Бесконечное количество передач. В отличие от автомата с фиксированным числом ступеней, вариатор позволяет работать в любом диапазоне передаточных чисел.

Минусы трансмиссии CVT

  1. Необычные ощущения при езде. Звук работы двигателя отличается от привычного — нет чётких переключений, и при разгоне он может "реветь" на одних оборотах, что раздражает некоторых водителей.

  2. Ограниченный крутящий момент. CVT хуже справляется с мощными моторами: ремень и шкивы не столь надёжны, как металлические зубья в классическом автомате.

  3. Менее "спортивный" характер. Для любителей активного вождения вариатор может показаться скучным.

  4. Стоимость обслуживания. Хотя конструкция проще, ремонт вариаторов может быть недешёвым из-за особенностей комплектующих.

Попытки улучшить восприятие

Производители стараются сгладить минусы. Например, Toyota внедрила в Corolla физическую первую передачу перед включением вариатора, что делает старт более привычным для водителя. Кроме того, во многих моделях устанавливают подрулевые лепестки: они позволяют "симулировать" переключение передач, создавая эффект обычной АКПП.

CVT — это решение, которое идеально подходит для спокойной и экономичной езды, особенно в городских условиях. Однако для мощных автомобилей и ценителей драйва традиционные автоматы или "механика" остаются предпочтительнее.

Уточнения

Вариа́тор (лат. variātor «изменитель») — устройство, передающее крутящий момент и способное плавно менять передаточное отношение в некотором диапазоне регулирования.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Новости спорта
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Экономика и бизнес
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США Аудио 
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Новости спорта
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
Последние материалы
Футбольный клуб из Самары арестовали за нападения на соперников и болельщиков
Слышите этот джаз? Это устрицы просят о помощи – уникальный проект
Миф о гипоаллергенных кошках рухнул: почему лысый питомец может быть опаснее самого пушистого
Борьба с сорняками: как дачников будут наказывать за нескошенный участок
Обычная заколка превращает тонкие волосы в роскошную гриву за секунды
Элайджа Вуд раскрыл главную силу Властелина колец: это больше, чем просто кино
Короткий сон днём полезен, но может сорвать ночь и прибавить килограммы
Россия может договориться о безвизовом режиме с Латинской Америкой
Технологический овощ: улучшение солнечных батарей скрывалось в красном луке
В нашей семье не принято барствовать: Малышева рассказала о плотном графике своих внуков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.