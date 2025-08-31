Изобретение XV века, которое до сих пор спорно: почему вариатор вызывает споры у водителей

Бесступенчатая трансмиссия (CVT) сегодня встречается во многих автомобилях, хотя её история уходит корнями ещё в XV век. Первым, кто придумал концепцию вариатора, считается Леонардо да Винчи, набросавший чертёж механизма ещё в 1490 году. В серийных же машинах CVT появился лишь в середине XX века: в 1958 году голландский DAF 600 стал первым автомобилем, оснащённым такой коробкой передач.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Спортивный режим в пробке

С тех пор вариаторы получили широкое распространение — сначала в компактных моделях вроде Subaru Justy и Ford Fiesta, а затем и в массовых авто крупных производителей. Их принцип работы отличается от традиционных автоматов: вместо фиксированных шестерён здесь используется система шкивов и ремня (или цепи), которая позволяет плавно изменять передаточное число в широком диапазоне. Это даёт водителю и инженерам как плюсы, так и минусы.

Плюсы трансмиссии CVT

Экономичность. Вариатор подбирает оптимальное передаточное число в любой момент, что снижает расход топлива. Плавность хода. Нет характерных "рывков" при переключении передач — разгон получается максимально ровным. Компактность и лёгкость. CVT занимает меньше места и весит меньше, чем автоматы с множеством передач. Простота конструкции. Отсутствие большого количества шестерён уменьшает число деталей, подверженных поломкам. Бесконечное количество передач. В отличие от автомата с фиксированным числом ступеней, вариатор позволяет работать в любом диапазоне передаточных чисел.

Минусы трансмиссии CVT

Необычные ощущения при езде. Звук работы двигателя отличается от привычного — нет чётких переключений, и при разгоне он может "реветь" на одних оборотах, что раздражает некоторых водителей. Ограниченный крутящий момент. CVT хуже справляется с мощными моторами: ремень и шкивы не столь надёжны, как металлические зубья в классическом автомате. Менее "спортивный" характер. Для любителей активного вождения вариатор может показаться скучным. Стоимость обслуживания. Хотя конструкция проще, ремонт вариаторов может быть недешёвым из-за особенностей комплектующих.

Попытки улучшить восприятие

Производители стараются сгладить минусы. Например, Toyota внедрила в Corolla физическую первую передачу перед включением вариатора, что делает старт более привычным для водителя. Кроме того, во многих моделях устанавливают подрулевые лепестки: они позволяют "симулировать" переключение передач, создавая эффект обычной АКПП.

CVT — это решение, которое идеально подходит для спокойной и экономичной езды, особенно в городских условиях. Однако для мощных автомобилей и ценителей драйва традиционные автоматы или "механика" остаются предпочтительнее.

Уточнения

Вариа́тор (лат. variātor «изменитель») — устройство, передающее крутящий момент и способное плавно менять передаточное отношение в некотором диапазоне регулирования.

