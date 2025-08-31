Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Неожиданные дефекты: Ford отзывает спорткары и внедорожники

3:06
Авто

Ford столкнулась с одной из самых масштабных волн отзывов в своей истории: за один день компания объявила о пяти отдельных кампаниях, затронувших суммарно более 1,3 миллиона автомобилей. Решение автопроизводителя связано с выявленными техническими дефектами в разных моделях — от кроссоверов и пикапов до спортивных купе и люксовых внедорожников.

Ford Ranger 2025 года
Фото: Ford is licensed under public domain
Ford Ranger 2025 года

Самая крупная часть программы коснулась почти полумиллиона автомобилей Lincoln MKX и Ford Edge, выпущенных в период с 2015 по 2018 годы. Причиной отзыва, по информации autoblog.com, стали возможные разрывы шлангов крепления задних тормозов. Подобный дефект напрямую влияет на безопасность движения, поэтому компания приняла решение провести проверку и устранение проблемы в сжатые сроки.

Не менее серьёзный отзыв затронул 355 656 пикапов Super Duty 2025-2026 годов выпуска, а также популярные Ford F-150 2025 года. У этих автомобилей был выявлен сбой в работе приборной панели: кластер может отключаться, что создаёт риск отсутствия информации о скорости, топливе и других параметрах.

Третья кампания коснулась 213 121 кроссовера Ford Explorer и Lincoln Aviator 2025 года выпуска. В этих автомобилях обнаружена неисправность модулей управления кузовом, которая может привести к некорректной работе ряда функций.

Следующая партия затронула 105 441 спортивное купе Ford Mustang 2024-2025 годов. Проблема связана с попаданием влаги в модуль управления кузовом. Вода способна вызвать сбои электроники и в отдельных случаях привести к отказу систем.

Последний по объёму, но не менее важный отзыв охватил 100 900 пикапов Ford Ranger 2024-2026 годов выпуска. У них выявлен риск разрыва боковых подушек безопасности, что критично для защиты пассажиров при аварии.

В общей сложности речь идёт о пяти параллельных кампаниях, которые должны пройти в ближайшее время. Ford заявляет, что активно работает над улучшением системы контроля качества и стремится минимизировать подобные случаи в будущем. По словам представителей компании, текущая волна отзывов стала результатом ужесточённых стандартов проверки и анализа производственных процессов.

Несмотря на масштабы, автопроизводитель подчёркивает: такие меры — это способ не только устранить неисправности, но и укрепить доверие клиентов. В Ford уверены, что обновлённые подходы к качеству помогут снизить количество отзывов в последующие годы.

Ford Ranger — компактный пикап производства американской Ford Motor Company. Имеет сходство с внедорожниками.

