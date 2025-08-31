У Porsche Macan Electric появилась новая функция, которая должна быть в каждом автомобиле

Porsche представила электрический кроссовер Macan EV 2026 года выпуска с целым набором инноваций, среди которых особенно выделяется новая интеллектуальная функция парковки.

Фото: commons.wikimedia.org by Yahya S., https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Porsche Macan

Немецкий производитель давно стремится облегчить жизнь водителям в условиях плотной городской застройки, и теперь компания предлагает решение, которое может стать стандартом для всех автомобилей будущего.

Как утверждает авторитетный журнал Aautoblog, главное новшество — система помощи при движении задним ходом, способная запоминать маршрут длиной до 160 футов (около 50 метров) и затем воспроизводить его в обратном направлении. Водитель может заехать в узкий двор или на тесную парковку, включить функцию, и при выезде автомобиль самостоятельно повторит путь, управляя рулевым управлением, акселератором и тормозами.

Эта возможность окажется особенно полезной в сложных условиях — например, когда водитель сталкивается с длинными извилистыми подъездами или ограниченными пространствами, где развернуться почти невозможно.

Система работает по принципу обученной парковки: водитель один раз проезжает маршрут, фиксируя его в памяти автомобиля. В дальнейшем машина способна точно повторить его, полностью контролируя движение. Более того, Porsche позволяет записывать до пяти таких маршрутов, что особенно удобно для жителей мегаполисов, где у каждого водителя есть несколько "сложных" точек — домашняя парковка, офисный гараж или двор с узким проездом.

Помимо парковочных инноваций, новый Macan EV получил и другие интересные обновления. Так, в автомобиле реализована поддержка цифровых ключей — теперь открыть или закрыть кроссовер можно при помощи iPhone, Apple Watch или смартфона на Android. Для пассажиров подготовили развлекательную систему AirConsole, позволяющую запускать игры на дополнительном экране, встроенном в панель.

Практичность также не осталась без внимания: грузоподъёмность модели увеличена до 5500 фунтов, что расширяет возможности для перевозки прицепов и тяжёлых грузов. При этом производитель не забыл и о стоимости. Цена на Porsche Macan EV стартует от 78 000 долларов, к ней прибавляется плата за доставку в размере 2350 долларов. Заказать автомобиль можно уже сейчас, а первые машины появятся на дорогах весной следующего года.

Таким образом, Porsche делает ставку не только на мощность и престиж, но и на интеллектуальные функции, которые способны сделать ежедневную эксплуатацию автомобиля проще и безопаснее. Новая система парковки — это шаг к полностью автономному управлению, и вполне возможно, что через несколько лет подобные технологии станут стандартом не только для премиум-сегмента, но и для массовых моделей.

Porsche Macan — компактный кроссовер немецкой автомобилестроительной компании Porsche, созданный на базе Audi Q5, был представлен 20 ноября 2013 года на Автосалоне в Лос-Анджелесе.

