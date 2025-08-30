Не так всё просто: что ждет поклонников Audi A7 и S7 в ближайшие годы

2:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Audi официально подтвердила, что прекратит выпуск моделей A7 и S7 Sportback по завершении 2025 модельного года. Однако высокопроизводительная версия RS7 останется в линейке бренда как минимум до конца 2026 года, что порадует поклонников этой модели.

Фото: wikipediа by Kickaffe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Audi A7

Замена моделей A7 и S7

Audi A7 второго поколения, выпущенный в 2018 году, в значительной степени использует компоненты и технологии, заимствованные от модели A6. Однако отличие заключается в задней части автомобиля: элегантный лифтбек A7 предлагает меньше пространства для голов пассажиров второго ряда, но зато у него более вместительный багажник.

Вместо A7 и S7, Audi представит новое поколение A6 с двигателями внутреннего сгорания, которое получит стиль Sportback, что сделает его неким гибридом между A6 и A7. Важно отметить, что это новое поколение не будет носить название Sportback.

RS7 продолжит существовать

Несмотря на прекращение выпуска A7 и S7, Audi продолжит предлагать спортивную версию RS7. Этот автомобиль оснащён мощным 4,0-литровым V8 с двумя турбонагнетателями, развивающим 630 л. с. и работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Tiptronic и системой полного привода Quattro. Версия RS7 продолжит оставаться одним из самых мощных и желанных автомобилей марки Audi.

Стратегия наименования моделей

Решение Audi отказаться от использования названия A7 связано с изменением стратегии наименования моделей. Первоначально планировалось, что электрические модели марки будут обозначаться чётными номерами, а автомобили с ДВС — нечётными. Однако эта схема вызвала путаницу среди покупателей, и в начале года Audi решила отказаться от неё. Вместо этого новое поколение модели получит название A6 TFSI, присоединившись к уже существующему A6 E-Tron.

Уточнения

Audi A7 Sportback (код кузова — 4G) — пятидверный фастбэк класса Гран Туризмо, выпускаемый AUDI AG, на платформе А6, позиционируется в сегменте ниже Audi A8.

