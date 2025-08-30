Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Розы мстят: одна ошибка садоводов лишает их второго цветения
Последняя воля Щедрина: кто получил дом композитора в Литве вместо родственников
Ученые обнаружили супербактерии в сточных водах самолетов: что это значит для нас
Комары с тропиков опаснее, чем мы думали: летний вирус уже в России — эпидемия на подходе
Смартфонная слепота: новая эпидемия, которая превращает прогулку с собакой в опасность
Дом сверкает за 15 минут: удивительно простые трюки для безупречной уборки
Китай наращивает аппетит: Газпром готовится к рекордному увеличению поставок газа
Забудьте о привычной заправке: секрет, который сделает винегрет непревзойдённым
Вся страна узнает о жизни чемпиона: как проходили съёмки роликов Овечкина и его семьи

Не так всё просто: что ждет поклонников Audi A7 и S7 в ближайшие годы

2:20
Авто

Audi официально подтвердила, что прекратит выпуск моделей A7 и S7 Sportback по завершении 2025 модельного года. Однако высокопроизводительная версия RS7 останется в линейке бренда как минимум до конца 2026 года, что порадует поклонников этой модели.

Audi A7
Фото: wikipediа by Kickaffe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Audi A7

Замена моделей A7 и S7

Audi A7 второго поколения, выпущенный в 2018 году, в значительной степени использует компоненты и технологии, заимствованные от модели A6. Однако отличие заключается в задней части автомобиля: элегантный лифтбек A7 предлагает меньше пространства для голов пассажиров второго ряда, но зато у него более вместительный багажник.

Вместо A7 и S7, Audi представит новое поколение A6 с двигателями внутреннего сгорания, которое получит стиль Sportback, что сделает его неким гибридом между A6 и A7. Важно отметить, что это новое поколение не будет носить название Sportback.

RS7 продолжит существовать

Несмотря на прекращение выпуска A7 и S7, Audi продолжит предлагать спортивную версию RS7. Этот автомобиль оснащён мощным 4,0-литровым V8 с двумя турбонагнетателями, развивающим 630 л. с. и работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Tiptronic и системой полного привода Quattro. Версия RS7 продолжит оставаться одним из самых мощных и желанных автомобилей марки Audi.

Стратегия наименования моделей

Решение Audi отказаться от использования названия A7 связано с изменением стратегии наименования моделей. Первоначально планировалось, что электрические модели марки будут обозначаться чётными номерами, а автомобили с ДВС — нечётными. Однако эта схема вызвала путаницу среди покупателей, и в начале года Audi решила отказаться от неё. Вместо этого новое поколение модели получит название A6 TFSI, присоединившись к уже существующему A6 E-Tron.

Уточнения

Audi A7 Sportback (код кузова — 4G) — пятидверный фастбэк класса Гран Туризмо, выпускаемый AUDI AG, на платформе А6, позиционируется в сегменте ниже Audi A8.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Недвижимость
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис Аудио 
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Новости спорта
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Последние материалы
Дом сверкает за 15 минут: удивительно простые трюки для безупречной уборки
Китай наращивает аппетит: Газпром готовится к рекордному увеличению поставок газа
Вся страна узнает о жизни чемпиона: как проходили съёмки роликов Овечкина и его семьи
Забудьте о привычной заправке: секрет, который сделает винегрет непревзойдённым
Не так всё просто: что ждет поклонников Audi A7 и S7 в ближайшие годы
Это лекарство от вздутия живота есть у каждого на кухне, только не все об этом знают
Удиви и восхити: как носить самую странную куртку осени 2025, чтобы быть в тренде
Куклы с ChatGPT заменят внуков: как в Корее помогают одиноким старикам
Предсказание катастрофы в манге подорвало туризм в Японии? Как курорты оправляются от удара
Эта частая привычка есть у 90% пар, и она реально разрушает семьи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.