Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не просто трава, а деликатес: раскрыта причина, по которой собаки обожают вкус одуванчиков
Рисовый раздор: почему поездка японского министра в США сорвалась
Таиланд в сезон дождей: чем удивит страна улыбок в сезон дождей
Протеин + фрукт = идеальная фигура: диетолог раскрыл секрет быстрого похудения
Джордж Харрисон рассказывал, с кем бы он хотел воссоединиться из группы The Beatles
3 волшебные хитрости для идеальной перловки — сделайте это, и она будет как в ресторане
Потолок давит? Дизайнерские хитрости, которые вытянут комнату вверх
Идеальная форма круглый год: как это удаётся русской женщине-скале Наталии Кузнецовой
Египет не только о пирамидах: уникальные достопримечательности, которые стоит увидеть

Забытая опция в Skoda Octavia, которая делает задний ряд местом для идеального сна

Авто

Škoda Octavia давно зарекомендовала себя как удобный и практичный автомобиль, но у этой модели есть одна малозаметная опция, способная удивить даже опытных автолюбителей. Речь идёт о функции "Спящий пакет" — решении, которое предназначено специально для пассажиров второго ряда и делает поездку гораздо комфортнее.

Skoda Octavia A7
Фото: auto.goodfon.ru by Uehybwrbq
Skoda Octavia A7

Что входит в "Пакет сна"

Основной элемент опции — особые регулируемые подголовники на задних сиденьях. Они оснащены боковыми опорами, которые можно сложить внутрь, создавая удобную поддержку для головы и шеи. Такое решение позволяет пассажирам без труда задремать в дороге и избавляет от дискомфорта при длительных поездках. По форме эти подголовники напоминают кресла бизнес-класса в самолётах, где всё продумано для удобства.

Кроме подголовников, в "Спящий пакет" входят и другие детали, делающие путешествие приятнее. В их числе одеяло, которое аккуратно хранится в кармане спинки сиденья, и солнцезащитные шторки на задние окна. Эти дополнения превращают задний ряд в уютное пространство для отдыха — особенно это ценят семьи с детьми.

Почему эта функция важна

Большинство автопроизводителей концентрируются на комфорте водителя и переднего пассажира, а о задних пассажирах зачастую забывают. Škoda же пошла дальше, уделив внимание каждому, кто находится в автомобиле. Такой подход подчёркивает фирменную философию марки — создавать "умные" решения, которые делают поездки удобнее и практичнее.

Маленькая деталь с большим эффектом

"Спящий пакет" — пример того, как мелочь может изменить общее впечатление от автомобиля. Он подчёркивает, что инновации бывают не только в области мощности двигателя или электронных ассистентов, но и в заботе о комфорте. Именно такие детали отличают Škoda от конкурентов и делают её автомобили особенно привлекательными для семейных поездок и длительных путешествий.

Уточнения

Škoda Octavia — автомобиль размерного класса C, производимый чешской компанией Škoda Auto a.s. Название современной модели (четыре поколения, начиная с 1996 года) было позаимствовано у предшественника, производимого в 1959—1971 годах.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Красота и стиль
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику Аудио 
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Красота и стиль
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Последние материалы
Не просто трава, а деликатес: раскрыта причина, по которой собаки обожают вкус одуванчиков
Рисовый раздор: почему поездка японского министра в США сорвалась
Таиланд в сезон дождей: чем удивит страна улыбок в сезон дождей
Протеин + фрукт = идеальная фигура: диетолог раскрыл секрет быстрого похудения
Джордж Харрисон рассказывал, с кем бы он хотел воссоединиться из группы The Beatles
Забытая опция в Skoda Octavia, которая делает задний ряд местом для идеального сна
3 волшебные хитрости для идеальной перловки — сделайте это, и она будет как в ресторане
Потолок давит? Дизайнерские хитрости, которые вытянут комнату вверх
Идеальная форма круглый год: как это удаётся русской женщине-скале Наталии Кузнецовой
Египет не только о пирамидах: уникальные достопримечательности, которые стоит увидеть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.