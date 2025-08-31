Tiggo 9 обещает комфорт бизнес-класса, но преподносит неожиданные сюрпризы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:15
Авто

Chery Tiggo 9 — крупный кроссовер длиной 4,8 м и с семиместным салоном, который позиционируется как флагман семейной линейки бренда. Однако отзывы владельцев показывают, что внушительные размеры и богатый список опций ещё не гарантируют идеальный опыт эксплуатации.

Chery Tiggo 9
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Chery Tiggo 9

Сильные стороны

Большинство отмечает высокий уровень комфорта: мягкая подвеска сглаживает неровности, шумоизоляция снижает усталость в дороге, а кресла с массажем и электрорегулировками делают длительные поездки приятнее. Второй ряд может сдвигаться, а третий полезен для семей с детьми или как резерв для поездок. Панорамная крыша, богатая мультимедиа, беспроводная зарядка и опции премиум-класса создают ощущение автомобиля более высокого сегмента.

Двигатель мощностью 245 л. с. обеспечивает уверенное движение, а восьмиступенчатый "автомат" воспринимается надёжнее вариаторов и роботов. Системы безопасности и ассистенты работают корректно, электронные помощники быстро реагируют на изменение траектории.

Недочёты и слабые места

Несмотря на общую положительную оценку, владельцы регулярно упоминают о спорных моментах:

• Муфта полного привода быстро перегревается при активной буксовке, из-за чего автомобиль сложно считать полноценным внедорожником.
• На третьем ряду мало места, поэтому он подходит только для детей или коротких поездок.
• Качество некоторых материалов вызывает вопросы: лакокрасочное покрытие и пластик в салоне быстро поддаются износу, а резинки стеклоочистителей теряют свойства через несколько дней.
• В мультимедийной системе отмечаются неудобная логика меню, неустойчивое соединение Android Auto по Bluetooth, а также сложности с навигацией.
• В зимних условиях разница температур на втором и третьем рядах может доставлять дискомфорт.
• На уплотнителях дверей скапливается грязь и песок, что приводит к риску повреждения покрытия.

Уточнения

Chery Tiggo — компактный кроссовер, выпускаемый компанией Chery.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
