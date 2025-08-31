Народный автомобиль за цену кроссовера: сколько теперь попросят за LADA Vesta

LADA Vesta в ближайшее время может заметно прибавить в цене. Причиной станет возвращение опций, которые были предусмотрены изначально, но долгое время отсутствовали в серийных автомобилях.
В комплектациях модели до сих пор нет климат-контроля и полноценного бесключевого доступа, хотя эти системы были реализованы на автомобилях, собранных в Ижевске в 2022 году. Теперь они постепенно готовятся к внедрению на тольяттинском конвейере.
Недавно начались испытания версии с системой бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя. Для неё разработана новая ключ-карта меньших размеров. В топовых комплектациях появится функция удалённого запуска, в остальных — возможность найти автомобиль на стоянке с помощью световой сигнализации.
С климат-контролем ситуация сложнее: по предварительным данным, массовое внедрение планируется к концу 2025 года, но первые партии автомобилей с этой системой могут появиться в начале 2026-го.
Сегодня стоимость максимальных комплектаций находится в диапазоне от 2 до 2,2 млн рублей. После внедрения недостающих функций цена вырастет на 80-140 тысяч рублей. Таким образом, верхняя планка может вплотную приблизиться к 2,5 млн рублей.
Возвращение ожидаемых опций повысит привлекательность модели и сделает её ближе по уровню оснащения к конкурентам. Однако значительное удорожание способно снизить доступность автомобиля для основной аудитории, особенно на фоне нестабильного спроса.
LADA Vesta (рус. Лада Веста) — семейство российских автомобилей среднего класса, выпускаемых АвтоВАЗом с 25 сентября 2015 года в кузове седан, и с 2017 года в кузове универсал.
