От 150 до 350 тысяч рублей: какие старые иномарки россияне считают выгоднее Лады

Некоторые автомобили прожили на конвейере десятилетия, переживая рестайлинги и технические доработки, но сохраняя основную конструкцию. Их долгожительство объясняется простотой устройства, доступностью обслуживания и устойчивым спросом. Главное преимущество таких машин — никаких проблем с запчастями: производители и дубликаторы обеспечили рынок деталями на годы вперёд.

Фото: commons.wikimedia.org by VKras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ВАЗ-2121

Volkswagen Transporter T2 (1967-2013)

Легендарный "хиппи-бус" выпускался 46 лет. Второе поколение получило цельное лобовое стекло, доработанную подвеску, оппозитные двигатели до 2 литров, а позже — даже автоматическую коробку. В Германии выпуск завершили в 1979 году, но в Бразилии модель производили до 2013-го. Причиной остановки стал провал на краш-тестах, обязательных по новым требованиям.

ВАЗ 2121 "Нива" (1977 — н. в.)

Кроссовер до появления самого термина. Компактный внедорожник с постоянным полным приводом производится уже 47 лет и остаётся востребованным. Несмотря на низкий уровень безопасности и архаичный дизайн, автомобиль ценят за проходимость, простоту конструкции и ремонтопригодность.

Hindustan Ambassador (1958-2014)

Индийская версия британского Morris Oxford выпускалась 56 лет почти без изменений. Первоначально оснащался 1,4-литровым мотором, позже получил дизель и пятиступенчатую коробку. Обновления были минимальными, но простота и низкая цена сделали его символом Индии.

Volkswagen Käfer (1946-2003)

"Жук" стал рекордсменом по массовости и долговечности. Заднемоторная конструкция, несущая платформа и простота в ремонте обеспечили популярность по всему миру. За 57 лет автомобиль прошёл через эволюцию подвески и рулевого управления, получил систему впрыска топлива и даже кондиционер. Последние экземпляры сошли с конвейера в Мексике.

УАЗ 452 "Буханка" (1965 — н. в.)

Ещё один долгожитель из СССР. Универсальный полноприводный микроавтобус выпускается уже 59 лет, если учитывать предшественника — все 66. Серьёзные обновления пришли только в конце 1990-х, когда модель получила новый двигатель. Позже добавились усилитель руля, ABS, новые сиденья и панели. Но в основе "Буханка" осталась прежней — утилитарной и вездепроходимой.

