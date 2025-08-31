Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок

В российской действительности выбор автомобиля в бюджете 150-350 тысяч рублей часто сводится к покупке новой Лады или старой иномарки. Нередко предпочтение отдаётся именно иномаркам: даже в возрасте за 25 лет они продолжают уверенно ездить, а пробеги в сотни тысяч километров не становятся приговором.

Фото: Wikipedia by P.A.J., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Opel Astra J

Почему старые иномарки популярны

Причина в простоте конструкции и высокой ремонтопригодности. Современные автомобили, насыщенные электроникой, сложнее и дороже в обслуживании, а многие двигатели рассчитаны на сравнительно короткий срок службы. У старых машин кузов прочнее, чаще встречаются кондиционер и автоматическая коробка передач, а уровень шумоизоляции и комфорта выше, чем у бюджетных моделей российского производства.

8 популярных моделей

Opel Astra G (1998-2009)

Встречается в разных кузовах — от кабриолета до универсала. Кузов хорошо защищён от коррозии, комплектации обычно включают кондиционер и усилитель руля. После 250 тысяч километров возможен повышенный расход масла, но проблема решаема.

Volkswagen Passat B5 (1996-2001)

Классика, которая и сегодня выглядит достойно. Надёжные двигатели, широкий выбор комплектаций, наличие версий с АКПП. Запчасти могут быть недешёвыми, но на разборках доступен большой выбор.

Honda Civic VI (1995-2002)

Автомобиль с хорошей динамикой и доступным обслуживанием. Популярен среди молодёжи благодаря возможностям для тюнинга и относительно низкой цене.

Toyota Avensis (1997-2000)

Простой и надёжный седан с классическим набором опций, включая кондиционер. Отличается ремонтопригодностью и долговечностью агрегатов.

Mercedes-Benz E-класс (W124 1992-1997, W210 1995-1999)

За хорошо сохранившиеся экземпляры просят значительно больше, но в обозначенном бюджете можно найти варианты среднего состояния. Запчасти стоят недорого, хотя кузова склонны к коррозии.

Volkswagen Golf IV (1997-2006)

Надёжный и неприхотливый автомобиль. Кузов подвержен ржавчине, но агрегаты долговечны. Отличается широкими возможностями для доработок и доступной ценой содержания.

Opel Vectra (1995-2002)

Модель с удачным дизайном и качественным салоном. Двигатель 1.8 литра обеспечивает хорошую динамику. Обслуживание стоит дороже, чем у Civic или Golf, но уровень комфорта выше.

Mazda 626 (1997-2002)

Простая внешне, но комфортная и очень надёжная машина. Стоимость запчастей часто ниже, чем у отечественных автомобилей, поэтому спрос на неё стабильно высокий.

Уточнения

