Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые недавно сделали открытие, которое добавляет новых красок к истории древних рептилий
Культовая комедия под прицелом: Зои Кравиц вынесла суровый приговор Друзьям
Неожиданное открытие в космосе: это изменяет наше понимание вселенной
Народный автомобиль за цену кроссовера: сколько теперь попросят за LADA Vesta
Городский воздух убивает медленно:как понять, что питомец уже в опасности
За месяц в 1,5 раза: назван самый подорожавший товар в мире
Взлом жима лёжа: лайфхак, который поможет вам наконец-то осилить 100 килограмм
Пляж был шик, а теперь шок: почему после загара лицо выглядит старше, чем до отпуска
Нежный вкус и никакой липкой массы: секрет идеальных пельменей раскрыт

Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок

3:22
Авто

В российской действительности выбор автомобиля в бюджете 150-350 тысяч рублей часто сводится к покупке новой Лады или старой иномарки. Нередко предпочтение отдаётся именно иномаркам: даже в возрасте за 25 лет они продолжают уверенно ездить, а пробеги в сотни тысяч километров не становятся приговором.

Opel Astra J
Фото: Wikipedia by P.A.J., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Opel Astra J

Почему старые иномарки популярны

Причина в простоте конструкции и высокой ремонтопригодности. Современные автомобили, насыщенные электроникой, сложнее и дороже в обслуживании, а многие двигатели рассчитаны на сравнительно короткий срок службы. У старых машин кузов прочнее, чаще встречаются кондиционер и автоматическая коробка передач, а уровень шумоизоляции и комфорта выше, чем у бюджетных моделей российского производства.

8 популярных моделей

Opel Astra G (1998-2009)

Встречается в разных кузовах — от кабриолета до универсала. Кузов хорошо защищён от коррозии, комплектации обычно включают кондиционер и усилитель руля. После 250 тысяч километров возможен повышенный расход масла, но проблема решаема.

Volkswagen Passat B5 (1996-2001)

Классика, которая и сегодня выглядит достойно. Надёжные двигатели, широкий выбор комплектаций, наличие версий с АКПП. Запчасти могут быть недешёвыми, но на разборках доступен большой выбор.

Honda Civic VI (1995-2002)

Автомобиль с хорошей динамикой и доступным обслуживанием. Популярен среди молодёжи благодаря возможностям для тюнинга и относительно низкой цене.

Toyota Avensis (1997-2000)

Простой и надёжный седан с классическим набором опций, включая кондиционер. Отличается ремонтопригодностью и долговечностью агрегатов.

Mercedes-Benz E-класс (W124 1992-1997, W210 1995-1999)

За хорошо сохранившиеся экземпляры просят значительно больше, но в обозначенном бюджете можно найти варианты среднего состояния. Запчасти стоят недорого, хотя кузова склонны к коррозии.

Volkswagen Golf IV (1997-2006)

Надёжный и неприхотливый автомобиль. Кузов подвержен ржавчине, но агрегаты долговечны. Отличается широкими возможностями для доработок и доступной ценой содержания.

Opel Vectra (1995-2002)

Модель с удачным дизайном и качественным салоном. Двигатель 1.8 литра обеспечивает хорошую динамику. Обслуживание стоит дороже, чем у Civic или Golf, но уровень комфорта выше.

Mazda 626 (1997-2002)

Простая внешне, но комфортная и очень надёжная машина. Стоимость запчастей часто ниже, чем у отечественных автомобилей, поэтому спрос на неё стабильно высокий.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Секрет тибетских монахов раскрыт: для чего они в чай добавляли соль
Еда и рецепты
Секрет тибетских монахов раскрыт: для чего они в чай добавляли соль Аудио 
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью Аудио 
Санкции обернулись провалом: Россия бьёт по Польше сыром и молоком
Экономика и бизнес
Санкции обернулись провалом: Россия бьёт по Польше сыром и молоком Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Последние материалы
Забудьте про градусник: кошачьи уши — самый точный индикатор здоровья, о котором не догадываются
Обувная пара из 1969 года снова в моде: знаменитости не снимают их даже на красной дорожке
Она говорила: зачем?: Павел Воля признался, как месяцами не мог повести Утяшеву в ресторан
Один налёт — и саженец обглодан до корней: что сделать в сентябре, чтобы не хоронить сад весной
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Секретный ингредиент: что пить после тренировки, чтобы проснуться свежим и полным сил
Дети ненавидят рыбу? После этого рецепта они будут умолять о добавке
Закрытое небо: страховой рынок авиаперевозок обвалился
Чистые окна без лишних трат: сияние стёкол обеспечит привычное средство
Хоть один ребёнок будет нормальным: Даня Милохин хочет стать многодетным отцом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.