Это уже не просто спорткар: гибридный Porsche 911 Turbo обещает разорвать и трек, и рынок

2:27 Your browser does not support the audio element. Авто

7 сентября Porsche официально представит новые 911 Turbo и Turbo S. Компания уже опубликовала тизер с фразой:

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Новый Porsche 911 Turbo 2025

"В Вайсахе рождаются легенды… И совсем скоро появится новая".

Вайсах, напомним, — это главный центр разработок Porsche, где создаются самые знаковые модели бренда.

Каждое поколение 911 обновляется постепенно: сначала выходит Carrera, затем кабриолет, Targa, Turbo, GTS, а после — экстремальные версии вроде GT3 и внедорожного Dakar. Теперь пришёл черёд самой мощной и долгожданной линейки.

Откуда растут 700 сил

Текущий 911 Turbo (поколение 992.1) оснащён 3,7-литровой оппозитной "шестёркой" с 572 л. с. и 750 Н·м, а Turbo S - 641 л. с. и 800 Н·м. Но инженеры уже готовят серьёзное обновление.

На тестовых прототипах, замеченных на Нюрбургринге, был характерный жёлтый стикер — знак гибридной системы. По аналогии с новым 911 GTS можно предположить, что Turbo S нового поколения приблизится к отметке в 700 л. с. Такая мощность сделает его не только самым быстрым в истории модели, но и одним из технологических флагманов Porsche.

Turbo всегда особенный

Несмотря на то что уже много лет почти все версии 911 оснащаются турбомоторами, именно модели Turbo и Turbo S считаются самыми "ракетными". Они быстрее даже, чем атмосферный GT3, и всегда служили эталоном для спортивных купе с акцентом на повседневную практичность.

"Turbo всегда был сердцем 911, это автомобиль, в котором сочетаются комфорт и мощь на грани возможного", — подчёркивают эксперты автомобильной индустрии.

Когда всё станет ясно

Премьера состоится 7 сентября 2025 года. Именно тогда компания официально раскроет все характеристики — от мощности и динамики до деталей гибридной установки. Но уже сейчас очевидно: новый Porsche 911 Turbo S обещает стать самым быстрым серийным "девятьсот одиннадцатым" за всю историю.