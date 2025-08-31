Секунды у колонки, которые стоят прав: какой жест запускает статью, которая оборачивается лишением

АЗС — место, где мелкая невнимательность может обернуться не только "письмом счастья", но и реальной угрозой. Здесь действуют строгие правила, и забывчивость часто стоит дороже, чем на обычной дороге. Разберём самые частые ошибки, из-за которых водители попадают на штрафы и неприятности.
Топливо, пары, электрооборудование и плотный трафик — опасная смесь. Любая искра или неосторожное действие на площадке с колонками повышает риск возгорания. Поэтому режим поведения регламентирован, а за нарушения предусмотрена ощутимая ответственность.
Казалось бы, таблички прямо говорят "не курить", но история знает обратные примеры. За сигарету на территории АЗС предусмотрено административное взыскание — от 500 до 1 500 рублей по статье 6.24 КоАП РФ. Цена привычки невелика только на бумаге: в реальности риски куда выше.
Перед началом заправки двигатель обязан быть заглушён. Запрет распространяется и на любые ремонтные работы вблизи колонок — в радиусе 15 метров. Это требования пожарной безопасности. За их нарушение по статье 20.4 КоАП РФ можно получить штраф до 50 000 рублей. И да, "на минутку подтянуть хомут" — тоже ремонт.
Площадка заправки не превращает её в "серую зону" без ограничений. Здесь действуют те же правила, что и на дороге. Разгон на подъездах и резкие манёвры внутри территории заканчиваются штрафами за превышение скорости — от 750 до 7 500 рублей, а в тяжёлых случаях возможна и приостановка права управления до шести месяцев. Гонять между колонками — плохая идея и с точки зрения безопасности, и с точки зрения кошелька.
Забыли вынуть заправочный пистолет и тронулись? Это уже не "неловкость", а полноценное ДТП. Оставление места происшествия квалифицируется по статье 12.27 КоАП РФ: лишение прав от одного года до полутора или административный арест до 15 суток. Кроме того, придётся компенсировать ущерб оборудованию станции.
АЗС — не "вольная территория". Разметка, стрелки направления движения, зоны остановки и пешеходные переходы на площадке действуют так же, как и на проезжей части. Подъезд к колонке "против шерсти", пересечение сплошных линий и игнорирование знаков — это административная ответственность без скидок на "я же не на дороге".
• Подъехали к колонке и оставили мотор работать "чтоб кондиционер не выключать" — заглушите двигатель до старта заправки.
• "Быстро подкручу хомут — и поеду" — отложите ремонт: 15 метров от колонок минимум.
• "Тут пусто, проскочу быстрее" — держите низкую скорость и следуйте стрелкам разметки: трафик на АЗС всегда переменный.
• "Пистолет сам отщёлкнулся, можно ехать" — сначала выньте пистолет, повесьте на место, только потом заводитесь.
• "Никого нет, зачем соблюдать траекторию" — помните о людях, переходящих между машинами и кассой: пешеходы здесь появляются неожиданно.
Планируйте манёвр заранее: выберите колонку, включите поворотник, снижайте скорость ещё на подъезде.
Вставайте по линии направления — это снижает суету и риск задеть чужой автомобиль.
Избегайте использования гаджетов во время заправки: отвлечение — частая причина забытых пистолетов.
Соблюдайте очередность и дистанцию: "поджимая" соседа, увеличиваете шанс контакта бампером.
Следите за табличками станции: у каждой АЗС могут быть дополнительные локальные правила.
Заправка — не место для спешки и "исключений из правил". Курение и работающего мотора достаточно, чтобы создать опасную ситуацию. Ремонт у колонок, езда наперерез разметке, превышение скорости и, особенно, движение с заправочным пистолетом — прямой путь к штрафам, лишению прав и ущербу имуществу. Спокойный ритм, внимание к знакам и базовая дисциплина работают лучше любых оправданий.
