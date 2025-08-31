Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как не довести дело до выстрела ГИБДД: нюансы, о которых забывают водители
Ручная кладь подорожает в 3 раза: ловушка за красивыми цифрами от Ryanair — как избежать штрафа
Забудьте про покой — активность спасает от разрушения: вот как тренироваться при болях в спине
Алжир – жемчужина Африки: путешественница делится личным опытом и секретами идеального отдыха
Секретный код генетического тестирования: вот что поможет узнать ваши заболевания
Так не работает: Мария Погребняк высмеяла слова Дани Милохина о многодетном отцовстве
Даже самый добрый пёс может вцепиться в лицо: 10 невинных детских действий, вызывающих агрессию
Никогда не наказывайте собаку за это: как два простых изменения в прогулке решат проблему навсегда
Безопасный выбор белкового напитка для восстановления после тренировки: как протеин помогает контролировать аппетит при дефиците калорий

Секунды у колонки, которые стоят прав: какой жест запускает статью, которая оборачивается лишением

4:57
Авто

АЗС — место, где мелкая невнимательность может обернуться не только "письмом счастья", но и реальной угрозой. Здесь действуют строгие правила, и забывчивость часто стоит дороже, чем на обычной дороге. Разберём самые частые ошибки, из-за которых водители попадают на штрафы и неприятности.

Заправка бензином
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Заправка бензином

Почему на заправке жёстче

Топливо, пары, электрооборудование и плотный трафик — опасная смесь. Любая искра или неосторожное действие на площадке с колонками повышает риск возгорания. Поэтому режим поведения регламентирован, а за нарушения предусмотрена ощутимая ответственность.

Курение: очевидный запрет, который всё ещё нарушают

Казалось бы, таблички прямо говорят "не курить", но история знает обратные примеры. За сигарету на территории АЗС предусмотрено административное взыскание — от 500 до 1 500 рублей по статье 6.24 КоАП РФ. Цена привычки невелика только на бумаге: в реальности риски куда выше.

Двигатель и ремонт: что нельзя делать рядом с колонками

Перед началом заправки двигатель обязан быть заглушён. Запрет распространяется и на любые ремонтные работы вблизи колонок — в радиусе 15 метров. Это требования пожарной безопасности. За их нарушение по статье 20.4 КоАП РФ можно получить штраф до 50 000 рублей. И да, "на минутку подтянуть хомут" — тоже ремонт.

Скорость: АЗС — не картодром

Площадка заправки не превращает её в "серую зону" без ограничений. Здесь действуют те же правила, что и на дороге. Разгон на подъездах и резкие манёвры внутри территории заканчиваются штрафами за превышение скорости — от 750 до 7 500 рублей, а в тяжёлых случаях возможна и приостановка права управления до шести месяцев. Гонять между колонками — плохая идея и с точки зрения безопасности, и с точки зрения кошелька.

Пистолет в горловине: ошибка, которая ведёт к лишению

Забыли вынуть заправочный пистолет и тронулись? Это уже не "неловкость", а полноценное ДТП. Оставление места происшествия квалифицируется по статье 12.27 КоАП РФ: лишение прав от одного года до полутора или административный арест до 15 суток. Кроме того, придётся компенсировать ущерб оборудованию станции.

Разметка и направления: ПДД действуют в полном объёме

АЗС — не "вольная территория". Разметка, стрелки направления движения, зоны остановки и пешеходные переходы на площадке действуют так же, как и на проезжей части. Подъезд к колонке "против шерсти", пересечение сплошных линий и игнорирование знаков — это административная ответственность без скидок на "я же не на дороге".

Типичные сценарии и что в них делать

• Подъехали к колонке и оставили мотор работать "чтоб кондиционер не выключать" — заглушите двигатель до старта заправки.
• "Быстро подкручу хомут — и поеду" — отложите ремонт: 15 метров от колонок минимум.
• "Тут пусто, проскочу быстрее" — держите низкую скорость и следуйте стрелкам разметки: трафик на АЗС всегда переменный.
• "Пистолет сам отщёлкнулся, можно ехать" — сначала выньте пистолет, повесьте на место, только потом заводитесь.
• "Никого нет, зачем соблюдать траекторию" — помните о людях, переходящих между машинами и кассой: пешеходы здесь появляются неожиданно.

Как не попасть в неприятности

  1. Планируйте манёвр заранее: выберите колонку, включите поворотник, снижайте скорость ещё на подъезде.

  2. Вставайте по линии направления — это снижает суету и риск задеть чужой автомобиль.

  3. Избегайте использования гаджетов во время заправки: отвлечение — частая причина забытых пистолетов.

  4. Соблюдайте очередность и дистанцию: "поджимая" соседа, увеличиваете шанс контакта бампером.

  5. Следите за табличками станции: у каждой АЗС могут быть дополнительные локальные правила.

Главное о безопасности и ответственности

Заправка — не место для спешки и "исключений из правил". Курение и работающего мотора достаточно, чтобы создать опасную ситуацию. Ремонт у колонок, езда наперерез разметке, превышение скорости и, особенно, движение с заправочным пистолетом — прямой путь к штрафам, лишению прав и ущербу имуществу. Спокойный ритм, внимание к знакам и базовая дисциплина работают лучше любых оправданий.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Санкции обернулись провалом: Россия бьёт по Польше сыром и молоком
Экономика и бизнес
Санкции обернулись провалом: Россия бьёт по Польше сыром и молоком Аудио 
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Новости спорта
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Домашние животные
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Последние материалы
Эти сорняки убивают не только урожай: ядовитые растения, которых стоит бояться
Эксперт по ЖКХ: кормление голубей не нарушает закон, если не создаёт антисанитарию
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Призрачный Неаполь: как чёрно-белый документальный фильм стал главным открытием Венецианского фестиваля
Донцова раскрыла правду о борьбе мужа с тремя видами рака
Ласковый тиран в доме: как кот использует ваши вещи, чтобы доказать своё господство
Фольга превращает старый холодильник в машину времени для продуктов
Самое ленивое лечо — хитрая заготовка, которая сохраняет вкус внутри перца
Парфюм, который работает против вас: проверка на возраст
Разрушение коленных суставов: как важна корректировка нагрузки в ранних стадиях болезни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.