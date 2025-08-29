Немецкий автопром трещит по швам: каждый день без работы остаются 140 человек

За последний год немецкая автомобильная промышленность потеряла более 50 тысяч рабочих мест, что составляет около 7% от общей численности сотрудников отрасли. Это почти половина всех потерь в промышленности Германии. В пересчёте на каждый день — около 140 человек остаются без работы.

По данным Федерального статистического управления, к концу июня в промышленности страны было занято 5,42 млн человек — на 2,1% меньше, чем годом ранее. Общие потери в промышленности составили 114 тысяч рабочих мест, и почти половина из них пришлась на автопром.

Производство падает

Ещё летом статистическое ведомство сообщило: объёмы промышленного производства в Германии снизились до минимума с начала пандемии. Если сравнивать с 2019 годом, то в промышленности уже исчезло 245 тысяч рабочих мест, или 4,3% от докризисного уровня.

Причины кризиса

Эксперты называют несколько факторов:

Американские пошлины. Решение США повысить тарифы на продукцию ЕС сделало немецкие автомобили дороже на американском рынке. В результате экспорт резко сократился.

Падение спроса. Слабая экономическая ситуация и снижение объёмов крупных заказов напрямую ударили по автопроизводителям.

Китайский рынок. На крупнейшем автомобильном рынке мира растёт давление со стороны местных производителей электромобилей. Цены падают, а клиенты всё чаще выбирают китайские бренды вместо немецких. Дополнительным ударом стал кризис в китайской недвижимости, который снизил покупательскую активность.

Переговоры с США

На фоне кризиса Евросоюз и США активно обсуждают новое торговое соглашение. По последним данным, уже в ближайшие недели может быть достигнута договорённость о снижении пошлин на европейские автомобили. Это решение способно частично восстановить позиции немецких автоконцернов на американском рынке.

Глобальная конкуренция

Если раньше немецкий автопром считался эталоном качества и технологичности, то сегодня он сталкивается с беспрецедентной конкуренцией. Электромобили из Китая активно завоёвывают покупателей за счёт более низкой цены, а сами немецкие компании не успевают перестроиться под новые условия.

Немецкая автомобильная промышленность переживает крупнейший кризис за последние десятилетия. Массовые увольнения, падение производства, торговые барьеры и давление китайских брендов ставят под угрозу привычное лидерство немецких концернов. Спасти отрасль могут только стратегические решения: новые технологии, адаптация к рынкам и успешные международные переговоры.

