Секреты параллельного импорта: как купить Camry XV80 дешевле официального прайса

Toyota Camry в России давно стала символом надежности и статусного бизнес-седана. Даже после ухода бренда с официального рынка модель не потеряла популярности: её продолжают активно ввозить через параллельный импорт. Но в 2025 году происходит неожиданный поворот — новые Camry заметно дешевеют, особенно из Китая. Почему так вышло и стоит ли покупать автомобиль сейчас?

Фото: commons.wikimedia.org by Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Toyota Camry

XV70: классика, которая уходит

Последнее официально продававшееся в России поколение — XV70. Оно предлагало строгий и динамичный дизайн, проверенные моторы на 2.0, 2.5 и 3.5 литра. При этом машины критиковали за тонкий металл кузова, а стоимость топ-версий доходила до 3,5 млн рублей, что делало их менее конкурентными на фоне Kia K5 и Hyundai Sonata. Тем не менее Camry держала позиции благодаря надёжности и удобству эксплуатации.

XV80: плавная эволюция

В 2024 году дебютировало новое поколение Camry — XV80. Изменения получились эволюционными: платформа TNGA осталась прежней, поэтому управляемость и комфорт близки к старой версии. Но вместо мощного V6 теперь гибрид на базе 2.5-литрового двигателя: 232 л. с., расход около 5-6 л на 100 км.

Внешне седан стал агрессивнее — узкие фары и массивная решётка. В салоне появился большой экран мультимедиа (12,3 дюйма), проекционный дисплей и улучшенная шумоизоляция. Просторный салон и багажник на 524 литра сохранились.

Китайский рынок: причина падения цен

Camry собирается в Китае на СП GAC Toyota. Качество высокое, но рынок меняется стремительно: электромобили от BYD и Tesla буквально "сметают" классические седаны. В начале 2025 года продажи электрокаров превысили 2,4 млн только за квартал, а парк NEV достиг 31,4 млн машин. Toyota оказалась с переполненными складами, поэтому дилеры снижают цены на Camry до 30%.

Россия: математика параллельного импорта

В Китае базовая Camry стоит около 1,6 млн рублей. После пошлин, логистики и утильсбора в России цена за гибрид в максималке — 3,4-3,6 млн рублей. Это уровень конца 2021 года, когда Camry официально продавалась.

Для частных покупателей есть возможность оформить машину с льготным утильсбором, что дополнительно снижает стоимость. Однако риски остаются — гарантия не действует, а ремонт и обслуживание ложатся на владельца.

Конкуренты: кто теснит Camry

На российском рынке Camry сталкивается с давними соперниками — Honda Accord (гибриды от 3,5 млн), Kia K5 (от 2,8 млн), а также с китайскими моделями: Geely Monjaro и Chery Tiggo 8 Pro предлагают за те же деньги больше опций и даже полный привод. Среди европейцев конкурентами остаются Volkswagen Passat и Skoda Superb.

Перспективы Toyota

В глобальном масштабе Toyota делает ставку на гибриды и постепенно развивает электрический сегмент. В Китае компания уже вывела бюджетный EV за 20 тысяч долларов, а мировые продажи гибридов в первой половине 2025 года выросли на 7,4%.

В России будущее Camry зависит от стабильности параллельного импорта и возможного возвращения бренда. Но очевидно, что конкуренция с китайскими электрокарами будет усиливаться.

Уточнения

Toyota Camry (яп. トヨタ・カムリ, Ка́мри) — автомобиль компании Toyota.

