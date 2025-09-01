Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Его пили бабушки, а теперь пьют модели: странная субстанция, способная перезапустить обмен веществ
Регионы-феномены: где бизнес растёт вопреки общей тенденции
Космический облик из глубин: прозрачная голова и глаза-телескопы — природа вышла за рамки возможного
Яблочный пирог: этот секретный ингредиент всегда спасет его от подгорания
Где на Карибах отдыхать без забот: самые спокойные острова Карибского моря для отпуска
140 тысяч шагов к гармонии: как отпуск Бородиной в США укрепил семью
Миграция птиц: как тропики меняют правила игры для пернатых путешественников
Рабочий стол может быть союзником карьеры или тихим врагом: что нельзя держать в офисе
Как изменить свое тело: стратегия рекомпозиции для новичков и профи

Секреты параллельного импорта: как купить Camry XV80 дешевле официального прайса

4:17
Авто

Toyota Camry в России давно стала символом надежности и статусного бизнес-седана. Даже после ухода бренда с официального рынка модель не потеряла популярности: её продолжают активно ввозить через параллельный импорт. Но в 2025 году происходит неожиданный поворот — новые Camry заметно дешевеют, особенно из Китая. Почему так вышло и стоит ли покупать автомобиль сейчас?

Toyota Camry
Фото: commons.wikimedia.org by Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Toyota Camry

XV70: классика, которая уходит

Последнее официально продававшееся в России поколение — XV70. Оно предлагало строгий и динамичный дизайн, проверенные моторы на 2.0, 2.5 и 3.5 литра. При этом машины критиковали за тонкий металл кузова, а стоимость топ-версий доходила до 3,5 млн рублей, что делало их менее конкурентными на фоне Kia K5 и Hyundai Sonata. Тем не менее Camry держала позиции благодаря надёжности и удобству эксплуатации.

XV80: плавная эволюция

В 2024 году дебютировало новое поколение Camry — XV80. Изменения получились эволюционными: платформа TNGA осталась прежней, поэтому управляемость и комфорт близки к старой версии. Но вместо мощного V6 теперь гибрид на базе 2.5-литрового двигателя: 232 л. с., расход около 5-6 л на 100 км.

Внешне седан стал агрессивнее — узкие фары и массивная решётка. В салоне появился большой экран мультимедиа (12,3 дюйма), проекционный дисплей и улучшенная шумоизоляция. Просторный салон и багажник на 524 литра сохранились.

Китайский рынок: причина падения цен

Camry собирается в Китае на СП GAC Toyota. Качество высокое, но рынок меняется стремительно: электромобили от BYD и Tesla буквально "сметают" классические седаны. В начале 2025 года продажи электрокаров превысили 2,4 млн только за квартал, а парк NEV достиг 31,4 млн машин. Toyota оказалась с переполненными складами, поэтому дилеры снижают цены на Camry до 30%.

Россия: математика параллельного импорта

В Китае базовая Camry стоит около 1,6 млн рублей. После пошлин, логистики и утильсбора в России цена за гибрид в максималке — 3,4-3,6 млн рублей. Это уровень конца 2021 года, когда Camry официально продавалась.

Для частных покупателей есть возможность оформить машину с льготным утильсбором, что дополнительно снижает стоимость. Однако риски остаются — гарантия не действует, а ремонт и обслуживание ложатся на владельца.

Конкуренты: кто теснит Camry

На российском рынке Camry сталкивается с давними соперниками — Honda Accord (гибриды от 3,5 млн), Kia K5 (от 2,8 млн), а также с китайскими моделями: Geely Monjaro и Chery Tiggo 8 Pro предлагают за те же деньги больше опций и даже полный привод. Среди европейцев конкурентами остаются Volkswagen Passat и Skoda Superb.

Перспективы Toyota

В глобальном масштабе Toyota делает ставку на гибриды и постепенно развивает электрический сегмент. В Китае компания уже вывела бюджетный EV за 20 тысяч долларов, а мировые продажи гибридов в первой половине 2025 года выросли на 7,4%.

В России будущее Camry зависит от стабильности параллельного импорта и возможного возвращения бренда. Но очевидно, что конкуренция с китайскими электрокарами будет усиливаться.

Уточнения

Toyota Camry (яп. トヨタ・カムリ, Ка́мри) — автомобиль компании Toyota.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Наука и техника
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет Аудио 
Секрет тибетских монахов раскрыт: для чего они в чай добавляли соль
Еда и рецепты
Секрет тибетских монахов раскрыт: для чего они в чай добавляли соль Аудио 
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Космический облик из глубин: прозрачная голова и глаза-телескопы — природа вышла за рамки возможного
Секреты параллельного импорта: как купить Camry XV80 дешевле официального прайса
Яблочный пирог: этот секретный ингредиент всегда спасет его от подгорания
Где на Карибах отдыхать без забот: самые спокойные острова Карибского моря для отпуска
140 тысяч шагов к гармонии: как отпуск Бородиной в США укрепил семью
Миграция птиц: как тропики меняют правила игры для пернатых путешественников
Рабочий стол может быть союзником карьеры или тихим врагом: что нельзя держать в офисе
Как изменить свое тело: стратегия рекомпозиции для новичков и профи
Первый раз в первый класс: Лера Кудрявцева показала, как собрала дочку Машу к школе
Отказ от сульфатов: тренд, который может спасти ваши волосы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.