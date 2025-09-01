Скорость, которая пугает саму машину: самые экстремальные версии Nissan за всю историю

Компания Nissan всегда умела удивлять: от культовых Skyline до экспериментальных прототипов. За десятилетия она представила автомобили, которые по скорости могли соперничать с суперкарами, оставаясь при этом узнаваемыми по стилю и характеру. Вспомним пять моделей, которые стали самыми быстрыми за всю историю марки.
Финальная версия легендарного R34 получила имя в честь трассы Нюрбургринг. Было выпущено чуть более тысячи экземпляров, разделённых на M-Spec Nür и V-Spec II Nür. Машина развивала 266 км/ч и до сих пор считается культовой среди коллекционеров.
Свежая интерпретация спортивного купе Nissan Z. Турбированный V6 на 420 л. с., переработанная аэродинамика и жёсткая подвеска обеспечивают динамику и стабильность. Максимальная скорость совпадает с результатом R34 — 266 км/ч, но характер автомобиля куда современнее.
Самый эксцентричный проект Nissan: компактный кроссовер с "начинкой" от GT-R NISMO. Под капотом — 600-сильный мотор, полный привод и возможность разгоняться до 322 км/ч. В мире выпущено всего несколько экземпляров, каждый стоимостью сотни тысяч долларов. Настоящий коллекционный артефакт.
Флагман линейки, демонстрирующий всё, на что способны инженеры Nissan. Двигатель V6 с двумя турбинами (600 л. с.), карбоновые детали кузова, карбон-керамические тормоза и тонкая настройка подвески делают его полноценным суперкаром. Скорость в 322 км/ч — уровень элиты мирового автопрома.
Абсолютный рекордсмен и жемчужина коллекции Nissan Heritage. Построенный для участия в "24 часах Ле-Мана", этот одноместный прототип официально стал самым быстрым Nissan за всю историю. Максимальная скорость — впечатляющие 354 км/ч. Выпущен всего один экземпляр.
Nissan Motor Co., Ltd. (яп. 日産自動車株式会社 ниссан дзидо:ся кабусикигайся) — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире. Компания основана в 1933 году.
