Скорость, которая пугает саму машину: самые экстремальные версии Nissan за всю историю

2:46 Your browser does not support the audio element. Авто

Компания Nissan всегда умела удивлять: от культовых Skyline до экспериментальных прототипов. За десятилетия она представила автомобили, которые по скорости могли соперничать с суперкарами, оставаясь при этом узнаваемыми по стилю и характеру. Вспомним пять моделей, которые стали самыми быстрыми за всю историю марки.

Фото: Wikipedia by Tokumeigakarinoaoshima, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобиль Nissan Juke

2002 Skyline R34 GT-R Nür — 266 км/ч

Финальная версия легендарного R34 получила имя в честь трассы Нюрбургринг. Было выпущено чуть более тысячи экземпляров, разделённых на M-Spec Nür и V-Spec II Nür. Машина развивала 266 км/ч и до сих пор считается культовой среди коллекционеров.

2024 Z NISMO — 266 км/ч

Свежая интерпретация спортивного купе Nissan Z. Турбированный V6 на 420 л. с., переработанная аэродинамика и жёсткая подвеска обеспечивают динамику и стабильность. Максимальная скорость совпадает с результатом R34 — 266 км/ч, но характер автомобиля куда современнее.

2015 Juke-R 2.0 — 322 км/ч

Самый эксцентричный проект Nissan: компактный кроссовер с "начинкой" от GT-R NISMO. Под капотом — 600-сильный мотор, полный привод и возможность разгоняться до 322 км/ч. В мире выпущено всего несколько экземпляров, каждый стоимостью сотни тысяч долларов. Настоящий коллекционный артефакт.

2024 GT-R NISMO — 322 км/ч

Флагман линейки, демонстрирующий всё, на что способны инженеры Nissan. Двигатель V6 с двумя турбинами (600 л. с.), карбоновые детали кузова, карбон-керамические тормоза и тонкая настройка подвески делают его полноценным суперкаром. Скорость в 322 км/ч — уровень элиты мирового автопрома.

1998 R390 GT1 Sport Prototype — 354 км/ч

Абсолютный рекордсмен и жемчужина коллекции Nissan Heritage. Построенный для участия в "24 часах Ле-Мана", этот одноместный прототип официально стал самым быстрым Nissan за всю историю. Максимальная скорость — впечатляющие 354 км/ч. Выпущен всего один экземпляр.

Уточнения

Nissan Motor Co., Ltd. (яп. 日産自動車株式会社 ниссан дзидо:ся кабусикигайся) — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире. Компания основана в 1933 году.

