Жигули учили одному, электроусилитель — другому: как техника переписала правила движения

3:52 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие до сих пор уверены: поворачивать руль на стоящей машине нельзя. Откуда это идёт? Из автошкол и опыта старых "классик", где инструкторы резко одёргивали учеников за разворот колёс без движения. Тогда это имело смысл: усилие на руле было огромным, а механизмы работали на пределе.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Водитель

Откуда взялся запрет

На старых моделях без усилителя любое "кручение на месте" давалось тяжело и действительно добавляло нагрузку рулевому механизму. Плюс покрышки прилипали к покрытию, срезая верхний слой, а детали испытывали ударные пиковые усилия. Память о тех ощущениях и породила устойчивое правило "не крутить".

Что изменилось в конструкциях

Современные машины оснащены гидро- или электроусилителем. Системы рассчитаны на городские сценарии — парковку впритык, разворот в узком дворе, много манёвров на малой скорости. Конструкторы понимают, что водитель не будет каждый раз раскатывать автомобиль на метр вперёд, прежде чем повернуть руль, и закладывают запас прочности.

Есть ли риск для узлов сегодня

Статический поворот действительно создаёт большую нагрузку, чем поворот на ходу: шины не катятся, а скользят, поэтому момент на рулевом валу и тягах выше. У гидроусилителя кратковременно возрастает давление, у электроусилителя — ток и нагрев двигателя. Но для исправной машины в штатных условиях это рабочий режим, а не "режим самоуничтожения". Системы имеют защиту от перегрева и ограничение усилия, а материалы и подшипники подобраны с учётом таких сценариев.

Влияние на шины и подвеску

Больше всего страдают не механизмы, а резина: на грубом асфальте появляется микросрез ("пилообразность" кромок) и локальный износ протектора. Чем тяжелее автомобиль и шире колёса, тем заметнее эффект. На мягком покрытии (горячий асфальт, свежий асфальтобетон, плитка) следы могут быть ярче. Это не критично, но если крутить руль на месте буквально каждый раз, шины износятся быстрее.

Крутить руль с заглушённым мотором

При неработающем двигателе усилитель, как правило, не помогает: руль тяжелеет, но механике от этого не "плохо". Вы просто приложите больше сил. Исключение — модели с электроприводом, где усилитель активен только при включённом зажигании: там руль тяжёлый до щелчка стартера, и это нормально.

Практичные рекомендации

• Если есть полметра запаса, слегка покатите авто и одновременно поворачивайте руль — нагрузка и износ шин резко падают.

• Не держите руль упёртым в ограничитель больше 2-3 секунд: и гидро-, и электроусилителю это не нравится.

• Следите за давлением в шинах: недокачанная резина усиливает сопротивление и перегружает систему.

• Избегайте длительного "кручения на месте" на очень горячем или рыхлом покрытии — шины скажут спасибо.

• При парковке зимой от снега и льда лучше сначала "раскатать" колею и лишь затем докрутить колёса.

• Если заметили нехарактерный гул насоса ГУР или предупреждение о перегреве ЭУР, дайте системе передохнуть и проверьте уровень/состояние жидкости (для ГУР).

Запрет "никогда не крутить руль на месте" — пережиток эпохи без усилителей. В реальных условиях со здоровой рулевой системой и нормальными шинами поворот на стоянке допустим. Это не повод делать так всегда, но и не причина паниковать: чуть-чуть движения — и вы снижаете нагрузку, экономите резину и избавляете узлы от лишнего стресса.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

