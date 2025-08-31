Автосервис не нужен: работы, которые водитель осилит сам без лишних затрат

В дороге: быстрые решения

Во время поездки важно уметь справляться с мелкими неполадками:

Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.

• Долив масла. Если мотор "ест" масло, стоит возить запас канистру и воронку. При мигающем индикаторе давления первым делом проверяют уровень и доливают при необходимости.

• Замена дворников. Щётки могут выйти из строя в самый неподходящий момент. Новые продаются на любой заправке, главное знать их размеры. При отсутствии нужных можно поставить немного короче, но с подходящим креплением.

• Смена колеса. Для прокола необходимо иметь исправный домкрат, баллонный ключ и ключ от секреток. Это базовый навык, без которого в дальней дороге не обойтись.

• Устранение прокола. Набор для жгутов и компрессор помогут заделать отверстие на месте, что особенно актуально при наличии лишь "докатки".

• Замена лампы. Ехать ночью с одной фарой опасно. Лампы меняются достаточно просто, лучше потренироваться заранее. Запасной комплект в бардачке выручит в дороге.

• Буксировка. Всегда проверяйте наличие буксировочных проушин и троса с запасом прочности. Для легковушки лучше брать с нагрузкой от 7 тонн.

Во дворе: уход за машиной

Даже возле дома можно выполнить множество полезных операций:

• Проверка АКБ. Зимой слабый аккумулятор быстро подведёт. Индикатор, тестер или специальный прибор покажут его состояние.

• Проверка утечки тока. С помощью тестера можно узнать, нет ли повышенного потребления на парковке — это позволит избежать ночной разрядки батареи.

• Замена АКБ. Операция проста: главное, чтобы крепления откручивались без усилий, а клеммы были очищены.

• Сезонная смена колёс. При хранении комплекта дома можно поменять резину самостоятельно. Подкатной или электрический домкрат облегчит задачу, а динамометрический ключ обеспечит правильную затяжку.

• Замена фильтров. Воздушный и салонный фильтры меняются быстро, без специнструмента. Масляный — сложнее, но тоже возможно заменить методом откачки.

• Тормоза. Колодки, диски и жидкость при желании меняют самостоятельно. Главное — аккуратность и чистота направляющих.

• Свечи зажигания. Важно не допустить попадания мусора в цилиндры. Новые свечи устанавливают с лёгкой смазкой резьбы и правильным моментом затяжки.

• Проверка компрессии. С помощью компрессометра можно оценить состояние двигателя. Для бензиновых и дизельных моторов используются разные приборы.

• Эндоскопия двигателя. Осмотр цилиндров или катализатора позволяет заранее заметить опасные разрушения.

В гараже: простор для умельцев

Наличие смотровой ямы или подъёмника открывает куда больше возможностей: от замены сцепления до капитального ремонта двигателя. Но такие работы требуют опыта и серьёзного подхода.