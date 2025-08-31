Полный привод, который убивает трансмиссию: автомобили, ставшие ловушкой для владельцев

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:31
Авто

Полный привод давно ассоциируется с безопасностью, устойчивостью и возможностью уверенно чувствовать себя на плохой дороге. Но за красивой рекламой и обещаниями производителей скрываются нюансы, о которых многие узнают слишком поздно. Не всякая система полного привода одинаково полезна, а иногда и вовсе превращается в источник проблем и расходов.

Hyundai Santa Fe
Фото: Car and Driver by Michael Simari, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Hyundai Santa Fe

Полный привод — ожидания и реальность

Традиционно такие автомобили воспринимаются как универсальные: повышенный клиренс, уверенность в грязи, песке или снегу. На деле же управление машиной с полным приводом требует знаний и опыта. Если у переднеприводных и заднеприводных моделей логика поведения в заносе очевидна, то у полноприводных всё сложнее: нужно понимать распределение момента между осями. Современная электроника многое берёт на себя, но у автомобилей прошлых лет при сложной ситуации водитель остаётся один на один с машиной.

К тому же такие модели стоят дороже и расходуют больше топлива. А если выбрать неподходящую систему, преимущества сводятся к минимуму.

Три основных типа полного привода

Full Time (постоянный) — классический вариант с раздаткой и дифференциалами. Дорого, но эффективно. Настоящие внедорожники с таким приводом обеспечивают максимальные возможности на бездорожье, особенно при наличии блокировок и "понижайки".
Part Time (подключаемый вручную) — работает только при необходимости. Надёжен, но включается на малой скорости и больше подходит для любителей редких выездов на грунтовку.
On Demand (по требованию) — наиболее массовый вариант. В обычном режиме автомобиль остаётся моноприводным, а задняя ось подключается при пробуксовке. По сути это компромиссное решение: экономично и недорого, но без серьёзных внедорожных качеств. К тому же подключение в момент манёвра может оказаться небезопасным без системы стабилизации.

Когда полный привод оборачивается проблемой

Некоторые модели заслужили сомнительную репутацию именно из-за ненадёжных узлов трансмиссии:

  • Hyundai Santa Fe (III поколение) — перегревы электромагнитной муфты без регулярного обслуживания.

  • Volvo XC90 — серия неисправностей муфты и блока управления, протечки редуктора, износ втулок.

  • Honda CR-V — слабая герметичность, риск потери полного привода после проезда через воду, дорогой ремонт карданного вала.

  • Nissan Murano — муфта не справляется с массой машины, работает с перегрузкой и часто выходит из строя.

  • Skoda Yeti — требуется постоянный контроль и замена масла каждые 70 тыс. км.

  • Mazda CX-7 — регулярные утечки масла.

  • Nissan Pathfinder — течи сальников, перегревы и коррозия контактов.

  • Chevrolet Niva — слабая раздаточная коробка.

  • Opel Insignia — проблемы с протечками и вибрациями.

Покупка с рук: особый риск

На вторичном рынке сложно понять, насколько тщательно предыдущий владелец следил за системой полного привода. Даже небольшая халатность превращается в дорогостоящий ремонт. Именно поэтому важно заранее изучать тип привода и "болячки" конкретной модели.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
