Цены кусаются, а новые авто в дефиците: пятёрка АКПП, которая спасает от переплаты за салонный прайс

5:11 Your browser does not support the audio element. Авто

Автоматические коробки за пару лет из "доплаты за комфорт" превратились в норму. При этом новые иномарки подорожали, а выбор сократился, поэтому разумная альтернатива — крепкий "вторичный" рынок. Если нужен автомобиль с классическим гидромеханическим автоматом до 1,5 млн рублей, присмотреться есть к чему: ниже — пять моделей, которые зарекомендовали себя надёжностью и доступностью обслуживания.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Hyundai Tucson

Как выбирали

В приоритете — классическая АКПП, ресурс агрегатов от 250-300 тыс. км при бережной эксплуатации, понятная история обслуживания и предсказуемая ликвидность. Отдельный пункт — избегать машин с таксомоторным прошлым: у них перегретые коробки, уставшая подвеска и "убитый" салон. Желательно — один-два владельца и сервисная книжка.

Hyundai Solaris II

Второй Solaris — простой в содержании и дружелюбный к кошельку. Его "автомат" известен выносливостью: без вмешательства ходит до ~250 тыс. км. Оптимальный мотор — 1.6 (123 л. с.): тянет лучше "полуторалитрового" и при должном уходе переваливает за 350 тыс. км. При покупке внимательно проверяйте следы эксплуатации в такси и состояние гидроблока.

Ford Focus II

Фокус второго поколения — один из самых удачных массовых проектов Ford. Атмосферный 1.6 на 100 л. с. в паре с классической АКПП проезжает 300+ тыс. км без сюрпризов. Кузовов три — седан, хэтчбек, универсал, так что легко найти конфигурацию под задачи. Слабые места — возрастные резинки и "хроника" по подвеске, но коробка обычно живёт долго.

Volkswagen Polo V

Поло пятого поколения прост и понятен в обслуживании. АКПП надёжна, а вот 1.6 после 150 тыс. км у некоторых машин начинает "подъедать" масло — важно контролировать уровень и не затягивать с заменами. Были версии на 105 и 110 л. с. Ресурс всего автомобиля — порядка 300 тыс. км. Критично проверять историю: таксопарк — категорическое "нет".

Hyundai Tucson I

Первый Tucson — честный кроссовер за разумные деньги (часто укладывается даже в 1 млн). Есть передний и полный привод, классический "автомат" и набор выносливых моторов. Наиболее предпочтителен 2.7 V6 (175 л. с.): он эластичен, хорошо дружит с коробкой и терпим к пробкам. Главное — осмотреть трансмиссию и кузов на предмет следов бездорожья.

Geely Atlas I

Самый "свежий" участник списка: найти ухоженный экземпляр до 1,5 млн реально. Двигатели — от 139 до 184 л. с., везде автомат. Atlas ценят за простор, хороший базовый комфорт и спокойный характер коробки. Как и с любой "китайской" техникой, важна диагностика перед покупкой и подтверждение регламентных замен.

На что смотреть при осмотре

• Диагностика АКПП: плавность переключений, отсутствие пинков, корректная работа на холодную и в жару.

• Цвет и запах ATF: потемнение и гарь намекают на перегрев. Если сомневаетесь — считайте это поводом к торгу.

• История обслуживания: интервалы замены масла не "по жизни", а по регламенту. Идеально — частичная замена каждые 40-60 тыс. км.

• Следы такси: крепления допоборудования, затёртый салон, "звенящая" подвеска, неравномерный износ резины.

• Электроника: ошибки по коробке, вентилятору охлаждения и датчикам — частые спутники перегрева АКПП в городских пробках.

Сколько закладывать на содержание

Даже надёжной коробке нужен уход: свежая ATF, чистый радиатор охлаждения, исправный термостат. Разумно сразу после покупки обновить жидкости и фильтры "под ноль", проверить теплообменник и патрубки. Такой "нулевой ТО" обходится заметно дешевле, чем ремонт гидроблока или пакет фрикционов.

Если нужен понятный по эксплуатации "автомат" до 1,5 млн, логично начинать с Solaris II, Focus II и Polo V — это надёжные городские рабочие лошадки. За кроссоверными возможностями смотрите в сторону Tucson I. А свежести и оснащения больше всего даст Atlas I. Какой бы вариант ни понравился, решающим будет техническое состояние конкретного экземпляра и честная история обслуживания — именно они определяют будущие затраты.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

