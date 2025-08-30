Семейные кроссоверы научились делать то, о чём Ferrari и Porsche ещё недавно не мечтали

С каждым годом кроссоверы становятся всё мощнее, и сегодня они способны соперничать с суперкарами. Производители больше не ограничиваются комфортом и просторным салоном — теперь в моде скорость, агрессивная динамика и цифры, которые ещё недавно казались немыслимыми для автомобилей такого класса. В топ-10 попали как модели с классическими бензиновыми двигателями, так и гибриды и полностью электрические кроссоверы.
Баварский X5 M60i скрывает под капотом 4,4-литровый твин-турбо V8. Разгон до "сотни" занимает 3,6 секунды, а дополнительно модель получила спортивный дифференциал M Sport, усиленные тормоза и адаптивную подвеску.
Mercedes ответил на вызов BMW своей версией AMG GLE 63 S. 4,0-литровый V8 развивает 610 л. с., а разгон до 100 км/ч занимает 3,4 секунды. Подвеска AMG Active Ride Control делает автомобиль более азартным и устойчивым в поворотах.
Самый мощный в линейке Range Rover — версия Sport SV. Под капотом — V8 4,4 с двойным турбонаддувом. 626 л. с., система 6D Dynamics для минимизации крена и карбон-керамические тормоза Brembo делают внедорожник настоящим спорткаром на колёсах.
Американский гигант Escalade V-Series — трёхрядный внедорожник с 6,2-литровым V8 и компрессором. Его 682 л. с. позволяют разогнаться до 100 км/ч за 4,4 секунды, несмотря на внушительные размеры.
Durango в версии Hellcat заслужил репутацию "семейного монстра". 710 л. с., фирменный компрессорный V8, карбоновые диски и ускорение до 100 км/ч за 3,5 секунды — впечатляющие характеристики для внедорожника.
Флагман Porsche в сегменте SUV объединяет ДВС и электродвигатель. Мощность достигает 729 л. с., а разгон до 100 км/ч занимает 3,5 секунды. Это один из самых мощных гибридов марки за всю её историю.
Самый экстремальный XM в исполнении Label Red вызывает споры дизайном, но силовой агрегат с отдачей 748 л. с. не оставляет сомнений. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды.
Urus SE — новое слово в истории Lamborghini. Классический V8 в тандеме с электродвигателем суммарно выдает 789 л. с. Итальянский супер-SUV разгоняется до 100 км/ч всего за 3,5 секунды.
Электрокроссовер Tesla показывает, что будущее уже здесь. Суммарная мощность трёх электродвигателей — 1 020 л. с. Ускорение до 100 км/ч занимает всего 2,5 секунды, что делает Model X Plaid одним из быстрейших семейных автомобилей на планете.
Лидером списка стал Rivian R1S с четырьмя электромоторами, управляемыми индивидуально. В сумме — 1 025 л. с. и разгон до 100 км/ч за 2,5 секунды. Независимые тесты подтверждают заявленные показатели, и Rivian уверенно удерживает корону самого мощного кроссовера.
Кроссовер (также CUV — Crossover Utility Vehicle или Кроссовер SUV) — автомобиль с повышеным дорожным просветом, на легковой платформе, при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.
Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.