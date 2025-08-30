Семейные кроссоверы научились делать то, о чём Ferrari и Porsche ещё недавно не мечтали

Авто

С каждым годом кроссоверы становятся всё мощнее, и сегодня они способны соперничать с суперкарами. Производители больше не ограничиваются комфортом и просторным салоном — теперь в моде скорость, агрессивная динамика и цифры, которые ещё недавно казались немыслимыми для автомобилей такого класса. В топ-10 попали как модели с классическими бензиновыми двигателями, так и гибриды и полностью электрические кроссоверы.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lamborghini Urus

10 место: BMW X5 M60i — 523 л. с.

Баварский X5 M60i скрывает под капотом 4,4-литровый твин-турбо V8. Разгон до "сотни" занимает 3,6 секунды, а дополнительно модель получила спортивный дифференциал M Sport, усиленные тормоза и адаптивную подвеску.

9 место: Mercedes-AMG GLE 63 S — 603 л. с.

Mercedes ответил на вызов BMW своей версией AMG GLE 63 S. 4,0-литровый V8 развивает 610 л. с., а разгон до 100 км/ч занимает 3,4 секунды. Подвеска AMG Active Ride Control делает автомобиль более азартным и устойчивым в поворотах.

8 место: Land Rover Range Rover Sport SV — 626 л. с.

Самый мощный в линейке Range Rover — версия Sport SV. Под капотом — V8 4,4 с двойным турбонаддувом. 626 л. с., система 6D Dynamics для минимизации крена и карбон-керамические тормоза Brembo делают внедорожник настоящим спорткаром на колёсах.

7 место: Cadillac Escalade V-Series — 682 л. с.

Американский гигант Escalade V-Series — трёхрядный внедорожник с 6,2-литровым V8 и компрессором. Его 682 л. с. позволяют разогнаться до 100 км/ч за 4,4 секунды, несмотря на внушительные размеры.

6 место: Dodge Durango SRT Hellcat Hammerhead — 710 л. с.

Durango в версии Hellcat заслужил репутацию "семейного монстра". 710 л. с., фирменный компрессорный V8, карбоновые диски и ускорение до 100 км/ч за 3,5 секунды — впечатляющие характеристики для внедорожника.

5 место: Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid — 729 л. с.

Флагман Porsche в сегменте SUV объединяет ДВС и электродвигатель. Мощность достигает 729 л. с., а разгон до 100 км/ч занимает 3,5 секунды. Это один из самых мощных гибридов марки за всю её историю.

4 место: BMW XM Label Red — 748 л. с.

Самый экстремальный XM в исполнении Label Red вызывает споры дизайном, но силовой агрегат с отдачей 748 л. с. не оставляет сомнений. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды.

3 место: Lamborghini Urus SE — 789 л. с.

Urus SE — новое слово в истории Lamborghini. Классический V8 в тандеме с электродвигателем суммарно выдает 789 л. с. Итальянский супер-SUV разгоняется до 100 км/ч всего за 3,5 секунды.

2 место: Tesla Model X Plaid — 1 020 л. с.

Электрокроссовер Tesla показывает, что будущее уже здесь. Суммарная мощность трёх электродвигателей — 1 020 л. с. Ускорение до 100 км/ч занимает всего 2,5 секунды, что делает Model X Plaid одним из быстрейших семейных автомобилей на планете.

1 место: Rivian R1S Quad — 1 025 л. с.

Лидером списка стал Rivian R1S с четырьмя электромоторами, управляемыми индивидуально. В сумме — 1 025 л. с. и разгон до 100 км/ч за 2,5 секунды. Независимые тесты подтверждают заявленные показатели, и Rivian уверенно удерживает корону самого мощного кроссовера.

Уточнения

Кроссовер (также CUV — Crossover Utility Vehicle или Кроссовер SUV) — автомобиль с повышеным дорожным просветом, на легковой платформе, при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.



