Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Животные-мошенники: кто из них умеет лгать лучше человека
Холод и туман на линии фронта: как смена погодных условий скажется на ходе СВО
Проблески личности: жена Брюса Уиллиса рассказала, верит ли она в его выздоровление
Отрываются по-польски: Хаматова и Машкова устроили нетривиальный отдых с гитарой и хрюканьем
Израильская пещера сохранила тайну смерти: археологи нашли древнейшие захоронения мира
Секрет идеального завтрака: 4 способа приготовить яйца быстро и вкусно
Политолог объяснил, почему Россия и Япония до сих пор не могут наладить отношения
Центробанк на распутье: ставка может упасть, но не так, как все ждут
Челябинский бор отбил атаку: суд велел снести несокрушимый объект

Разгрузить коробку не выходит: как на самом деле вести себя на светофоре

4:11
Авто

О "нейтрали" в автоматических трансмиссиях спорят до сих пор. Когда-то переключение в "N" на каждом светофоре считалось правилом хорошего тона, сегодня же это чаще пережиток прошлого. Современные автоматы, вариаторы и "роботы" сами умеют снимать лишнюю нагрузку на узлы при кратковременной остановке — водителю остаётся просто удерживать автомобиль тормозом.

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

N и P: одно отключает тягу, другое ещё и фиксирует

И "N", и "P" размыкают передачу крутящего момента: нажмёте газ — машина не поедет. Разница в фиксации. В "P" привод блокируется, и автомобиль не покатится, даже на уклоне. В "N" стопора нет: отпустите педаль — и на наклонной дороге машина поедет самопроизвольно. Поэтому для стоянки и парковки — только "P" (в идеале вместе с стояночным тормозом).

Откуда вообще взялась привычка включать N

В начале 2000-х на рынке появились первые "роботы" с одиночным сухим сцеплением. У многих таких коробок при остановке сцепление не полностью размыкалось — детали оставались в зацеплении и изнашивались быстрее. Водители спасались переводом в "N" на каждой паузе, чтобы механизмы "отдохнули". Эта привычка и закрепилась.

Что изменилось в роботах сейчас

Алгоритмы управления стали умнее. Современные преселективные трансмиссии при полной остановке сами размыкают сцепления и не "трут" их попусту. Электроника делает это аккуратно и вовремя, поэтому ручной переход в "N" ради продления ресурса уже не нужен.

Классический автомат и вариатор: спокойно стоим в D

АКПП и CVT без труда переживают короткие паузы — у светофора, в плотной пробке, на въезде во двор. Переводить селектор в "N" смысла нет: коробке от этого не легче, а топливная экономия пренебрежимо мала. К тому же некоторые агрегаты чувствительны к лишним переключениям.

Почему постоянное D ↔ N — лишняя нагрузка

Каждое переключение активирует гидроблок, соленоиды, клапаны и фрикционы. Если делать это десятки раз за поездку, износ накопится быстрее. Производители проектируют трансмиссии под нормальную жизнь в "D" с редкими остановками — это штатный сценарий, а не испытание на выносливость.

Когда N действительно полезна

Есть исключения. Представьте жару за +30 °C, длинную пробку, кондиционер на максимуме и мотор на холостых. В таких условиях кратковременный перевод в "N" может слегка снизить тепловую нагрузку на агрегаты — не ради экономии, а для охлаждения. Плюс "N" нужна при буксировке, погрузке на эвакуатор и других регламентных операциях, где требует инструкция. В остальном лучше оставаться в "D" и держать автомобиль тормозом.

Практика на каждый день: как поступать на месте

• В короткой паузе (светофор, "тянучка") оставайтесь в "D" и держите педаль тормоза или используйте Auto Hold, если он есть.
• На заметном уклоне при длительной остановке переводите в "P" и подтягивайте стояночный тормоз.
• Не катитесь на "нейтрали" — это небезопасно, торможение двигателем не работает, а экономии почти нет.
• Избегайте бесконечных "щёлканий" между "D" и "N" без необходимости.
• Следите за температурой трансмиссии и обслуживайте её вовремя — для ресурса это важнее любых "лайфхаков".

Для современных автоматов, вариаторов и "роботов" перевод в "N" при каждой короткой остановке — избыточная процедура. Конструкции и софт рассчитаны на паузы в "D". "Нейтраль" остаётся инструментом для редких специальных случаев: перегрев, длительное ожидание в экстремальную жару, буксировка и эвакуация. В остальных ситуациях спокойнее и надёжнее удерживать машину тормозом — так трансмиссия проживёт дольше, а вы сбережёте и нервы, и узлы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Красота и стиль
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году Аудио 
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Еда и рецепты
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов Аудио 
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Красота и стиль
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Последние материалы
Центробанк на распутье: ставка может упасть, но не так, как все ждут
Челябинский бор отбил атаку: суд велел снести несокрушимый объект
Действует как агент Кремля: неожиданные слова о Дональде Трампе
Лучшие маски для лица по типу кожи: что действительно работает, а что только маркетинг
Тренировка насмарку: продукты, из-за которых вы почувствуете тяжесть
Слизни объявили войну огороду: ночные рейды и тайное оружие против них
Россия — в топе: кто ещё охотится за корейскими смартфонами
Стоп, это пишет не человек: 4 признака, что ваш друг использует ChatGPT
Таиланд запускает печать доверия для туристов: что скрывается за этим знаком качества
Робот без сюрпризов существует: как коробки Geely собирают лучшие отзывы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.