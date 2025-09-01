Экран гаснет — и вы вслепую несётесь по дороге: Ford отзывает 350 тысяч пикапов с опасной поломкой

Ford снова оказался в центре крупной отзывной кампании: компания объявила уже 105-й отзыв автомобилей с начала года. На этот раз под сервисную акцию попали более 350 тысяч пикапов серии F — самых продаваемых моделей на американском рынке.

Фото: commons.wikimedia.org by Kevauto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Форд

Масштаб кампании

Под отзыв попали 355 656 машин, включая F-150 2025 года, а также F-250, F-350, F-450 и F-550 2025-2026 годов выпуска. Все они оснащены цифровой приборной панелью, произведённой компанией Visteon.

Суть проблемы

По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), приборка может полностью отключаться при запуске двигателя. В этом случае водитель остаётся без ключевой информации: скорости движения, предупреждающих сигналов и индикаторов систем безопасности. Такой сбой серьёзно повышает риск аварии.

Как решат вопрос

Ford планирует устранить дефект с помощью бесплатного обновления программного обеспечения. Владельцы смогут установить его "по воздуху" (беспроводным способом) или обратиться в официальные сервисные центры.

Когда стало известно о сбое

Первая жалоба поступила ещё в январе 2025 года, а к июню компания получила уже 96 обращений, из которых 95 были гарантийными случаями. При этом, как отмечает издание Carscoops, Ford знал о проблеме с мая. Производитель утверждает, что о ДТП или травмах, связанных с дефектом, ему не известно.

Рекорд по отзывам

Всего неделю назад Ford установил антирекорд, объявив сразу шесть кампаний за один день и превысив отметку в 100 отзывов за год. Теперь число достигло 105, что делает компанию лидером по масштабам сервисных акций в 2025 году.

Уточнения

Пика́п — лёгкий грузовой или грузопассажирский автомобиль с открытой грузовой площадкой с невысокими боковыми (откидными или нет) бортами и задним откидным бортом.

