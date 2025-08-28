40-летний Mercedes продают за 30 миллионов: история, которую нельзя купить в автосалоне

Mercedes-Benz 190 — автомобиль выдающийся, но массовый. Десятки экземпляров можно найти всего за 300-500 тысяч рублей, а хорошо сохранившиеся стоят около 1 млн рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Herranderssvensson, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Mercedes-Benz 190

Однако на аукционе RM Sotheby's в Лондоне под молот уйдёт особый экземпляр 190 E 2.3 16 1985 года, за который ожидают выручить от 26,4 до 30 миллионов рублей.

Причина столь высокой цены не только в редкости версии, но и в том, что первым владельцем был легендарный гонщик Айртон Сенна.

Редкая версия с мотором Cosworth

В отличие от стандартных моделей, Mercedes 190 E 2.3 16 оснащался доработанным двигателем Cosworth мощностью 183 л. с. Для середины 80-х это была почти спортивная машина в кузове седана. Именно такие автомобили использовали в показательной "Гонке чемпионов" на Нюрбургринге в 1984 году.

Роль Сенны в истории модели

Тогда молодой и ещё малоизвестный Сенна вообще не числился среди приглашённых. Но из-за отказа Эмерсона Фиттипальди ему достался шанс. В квалификации он показал третий результат, а в самой гонке сенсационно победил, опередив десять бывших чемпионов Формулы-1. Для многих фанатов именно Mercedes 190 стал символом рождения великого гонщика.

Личный автомобиль Айртона

Однако выставленный на продажу экземпляр имеет ещё более тесную связь с Сенной. Это его личный автомобиль, заказанный напрямую на заводе в Германии, куда Айртон сам приехал вместе с другом и коллегой по "Формуле-1" Маурицио Гугельмином.

Сенна пользовался машиной ежедневно два года, проехав на ней 40 тысяч километров. В 1987 году он неохотно расстался с Mercedes, продав его другу менеджера Джулиана Джейкоби.

Судьба автомобиля

После этого седан сменил несколько владельцев и даже оказался в Австралии, но всё время оставался в отличном состоянии. Сегодня на одометре 248 тысяч километров, сохранилась полная документация, включая оригинальный регистрационный талон на имя Сенны.

Особую ценность добавляет автограф Ники Лауды под капотом — ещё одной легенды автоспорта.

По сути, это не просто редкий Mercedes 190, а уникальный артефакт с богатой историей. Его стоимость объясняется не техническими характеристиками, а тем, что за рулём сидел один из величайших гонщиков в истории. Для коллекционеров этот автомобиль — не просто транспорт, а живая память об Айртоне Сенне.

