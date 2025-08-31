Эта кнопка может спасти или загубить машину: когда отключение ESP — не прихоть, а необходимость

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:55
Авто

Современные автомобили буквально насыщены электроникой, и система курсовой устойчивости ESP стала такой же привычной, как ABS или подушки безопасности. Она работает незаметно, но играет огромную роль: помогает удерживать машину на траектории и снижает риск заноса. Не случайно в ряде стран продажа автомобилей без ESP официально запрещена. Однако производители оставляют кнопку её отключения — и это не случайность.

Дефлектор
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дефлектор

Как работает ESP

Эта система связана с ABS и контролем тяги, постоянно анализирует движение автомобиля и вносит коррективы. Если машина уходит с траектории, электроника может притормозить одно из колёс, снизить обороты двигателя или изменить алгоритм работы коробки передач. Водитель в этот момент видит на панели соответствующий значок, а в некоторых моделях слышит и звуковой сигнал.

Когда ESP действительно спасает

Наибольшая польза от системы проявляется в непредсказуемых ситуациях. Например, летний дождь превращает асфальт в скользкую плёнку, колёса попадают в лужу или грязь у обочины, сцепление пропадает — и именно тогда ESP возвращает машину на безопасный курс. Но важно помнить: электроника не способна отменить законы физики. Если водитель выбрал слишком высокую скорость или рискованный манёвр, система лишь смягчит последствия, но не сможет полностью их устранить.

Когда стоит отключить ESP

Парадоксально, но система, созданная ради безопасности, иногда мешает. На рыхлом песке, раскисшей грунтовке или в снежной каше автомобиль может выбраться только за счёт пробуксовки — двигатель должен "раскачать" машину. Но ESP воспринимает проскальзывание как занос и моментально вмешивается: ограничивает обороты мотора, притормаживает колёса и фактически не даёт автомобилю двигаться. Водитель жмёт газ в пол, а стрелка тахометра застывает на 2000 об/мин. В таких случаях отключение системы — единственный выход.

Как это сделать

В одних машинах достаточно нажать кнопку, и на панели загорается соответствующий индикатор. В других удерживать клавишу нужно несколько секунд. У многих современных моделей предусмотрено автоматическое включение ESP: стоит разогнаться примерно до 40 км/ч, и система сама возвращается в строй.

Главное правило

Отключать систему стабилизации стоит только на сложных покрытиях, где без пробуксовки не обойтись. Как только дорога становится нормальной, ESP нужно включить обратно. Ведь именно она обеспечивает контроль над автомобилем в большинстве дорожных ситуаций и может стать решающим фактором безопасности.

Уточнения

Электронный контроль устойчивости ESP или динамическая система стабилизации автомобиля — активная система безопасности автомобиля, дающая долю управляемости скользящей (в сносе или заносе) машине путём автоматического торможения одного или нескольких колёс.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
