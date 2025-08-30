Пена или вода? Ошибка в начале — и самообслуживание станет дорогой ошибкой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мойки самообслуживания давно стали привычной частью городской инфраструктуры. Они позволяют быстро и недорого привести машину в порядок, при этом водитель сам выбирает режим и последовательность действий. Но именно здесь и возникает спор: с чего лучше начинать — с пены или с воды? Однозначного ответа нет, потому что многое зависит от погоды, состояния кузова и степени загрязнения.

Работник автомойки с шлангом поливает машину
Фото: freepik.com by artursafronovvvv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Работник автомойки с шлангом поливает машину

Если машина покрыта лишь пылью

В ситуации, когда на кузове нет толстого слоя грязи, удобнее всего начинать сразу с пены. Её нужно наносить равномерно, двигаясь сверху вниз. Важно не спешить: дайте составу хотя бы минуту для воздействия на загрязнения. Тогда последующее смывание займёт считанные секунды, а результат получится максимально чистым.

Когда машина нагрелась на солнце

Летняя жара или просто тёмный кузов на солнцепёке создают особые условия. Нагретый металл моментально высушивает пену, из-за чего она теряет эффективность и может даже повредить резиновые уплотнители или пластик. В этом случае первым шагом должно стать охлаждение кузова струёй прохладной воды. Лишь потом стоит переходить к нанесению моющих средств.

При сильных загрязнениях

Если автомобиль покрыт плотной коркой грязи, действует правило "двухэтапной мойки". Сначала водой с шампунем смывают песок и твёрдые частицы, чтобы избежать появления царапин. Только после этого переходят к пене, распределяя её губкой или варежкой с длинным ворсом. Такой метод позволяет снять стойкий налёт, который не поддаётся обычному ополаскиванию.

Финальные штрихи

Завершающий этап всегда одинаков: смывание остатков пены и грязи. Для дополнительного эффекта используют воск — он придаёт блеск и защищает лакокрасочное покрытие. Финальная обработка осмосом (фильтрованной водой без примесей) избавляет от разводов и позволяет кузову выглядеть идеально ухоженным.

Правильная последовательность мойки зависит от конкретной ситуации. Где-то лучше сразу наносить пену, где-то начинать с воды, а в тяжёлых случаях использовать двухэтапный подход. Главное — учитывать состояние машины и погодные условия, тогда даже на мойке самообслуживания результат будет не хуже, чем после профессионального ухода.

Вода́ — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
