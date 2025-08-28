Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сутулость ворует годы: одно движение возвращает спине силу
Найден простой способ взбодриться без кофе: эти продукты точно найдутся у вас в холодильнике
Башкирия попрощается с иностранными вывесками: регион встал на защиту всего русского
Салат с тунцом, который захочется повторить: четыре ингредиента, а вкус как из ресторана
Новая схема мошенничества по телефону: как не лишиться всего из-за одного звонка?
Клещ превращает ужин в яд: редкая аллергия на мясо вышла из тени
Словакия вздохнула с облегчением: нефть по Дружбе снова идёт
Что происходит с луковицей, если срезать стебель раньше времени: тайна цветения лилий раскрыта
Гадюки перестали бояться городов: чёрную ядовитую змею поймали уже в центре мегаполиса

Цены рушатся, спрос растёт: китайские кроссоверы с пробегом обрушили рынок вторички

4:16
Авто

Санкции и трудности с покупкой подержанных машин европейских, японских и корейских брендов постепенно меняют расстановку сил на авторынке. Всё больше россиян обращают внимание на китайские автомобили с пробегом. Их доля пока невелика, но динамика очевидна — за январь-июль 2025 года реализовано около 140 тысяч таких машин, а средний возраст составляет 6,1 года.

Haval Jolion
Фото: flickr by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Haval Jolion

Китайские кроссоверы второго поколения на российском рынке переживают переломный момент: новые модели выходят одна за другой, а цены на трёхлетние версии стремительно меняются.

Haval Jolion и F7: падение цен

Haval Jolion остаётся лидером среди новых иномарок, но на вторичном рынке интерес к нему снижается. Трёхлетний Jolion подешевел с 2,19 млн рублей в январе до 1,77 млн в августе — минус 19,2%.

Схожая ситуация у Haval F7. Средняя цена автомобиля 2022 года выпуска за восемь месяцев снизилась с 2,32 до 1,98 млн рублей (-14,7%). Объяснение простое — появилось новое поколение, которое технологически превосходит старое.

Chery Tiggo 7 Pro: обвал на фоне обновлений

Chery Tiggo 7 Pro потерял 16,5% стоимости: цена упала с 2,0 млн рублей до 1,67 млн. Причина та же — выход обновлённых версий Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 7 L. Покупатели всё чаще выбирают новые модификации, а старые стремительно теряют в цене.

Geely Coolray: спрос сходит на нет

Geely Coolray, ещё недавно хит продаж, также подешевел. В январе 2025 года трёхлетний экземпляр стоил 1,97 млн рублей, к августу — 1,69 млн (-14,2%). Автомобиль сменил имя на Belgee X50, а на рынке появилось новое поколение с ценой от 2,79 млн рублей. На этом фоне старые версии выглядят устаревшими, но остаются востребованными у покупателей с ограниченным бюджетом.

Changan CS35 Plus: неожиданное исключение

Единственным китайским кроссовером, подорожавшим в 2025 году, стал Changan CS35 Plus. Его цена за восемь месяцев выросла с 1,71 до 1,91 млн рублей — плюс 11,7%.

Эксперты объясняют рост стабильным качеством модели, экономичностью и современным дизайном. Машина не страдает от серьёзных "болезней" и остаётся привлекательной даже спустя три года после выпуска.

Что это значит для рынка

Среднее падение цен на китайские кроссоверы 2022 года выпуска составило 14-16% всего за 8 месяцев. Главные факторы — активные скидки дилеров на новые авто и быстрое обновление модельных рядов.

На этом фоне Changan CS35 Plus стал своеобразным индикатором зрелости рынка: покупатели начинают ценить не только новизну, но и надёжность с проверенной репутацией.

Рынок подержанных китайских автомобилей в России постепенно формируется. Большинство моделей теряют в цене быстрее среднерыночного уровня, но это открывает возможности для тех, кто ищет доступный кроссовер. В то же время рост стоимости Changan CS35 Plus показывает, что некоторые модели уже сумели завоевать доверие покупателей и способны удерживать позиции — сообщает 110 km. ru.

Уточнения

Кроссовер (также CUV — Crossover Utility Vehicle или Кроссовер SUV) — автомобиль с повышеным дорожным просветом, на легковой платформе, при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Красота и стиль
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Не WhatsApp* и Telegram едиными: вот альтернативы, чтобы бесплатно позвонить и поговорить
Наука и техника
Не WhatsApp* и Telegram едиными: вот альтернативы, чтобы бесплатно позвонить и поговорить
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Последние материалы
Микки Маус в квартире: что угрожает идеальным отношениям Семенович с женатым бойфрендом
Лицо кирпичом: вирусный тренд, который пугает сильнее бессонницы
ФРС в осаде: скандальный иск ставит под вопрос независимость американского центробанка
Старый велосипед — не мусор: вот во что его превращают те, у кого золотые руки
Земля без сидератов обеднеет за сезон: почему августовский посев спасает будущий урожай
Орехи против забывчивости: что выбрать для ясного ума и крепкой концентрации
Натуральное питание — миф о пользе, в котором легко запутаться без знаний о витаминах и минералах
Чистый воздух к 2030 году: становимся свидетелями изменений в европейских городах
Уход, о котором молчала Европа: история футбольного гения, чья карьера оборвалась в расцвете сил
Кабачки, которые съедают первыми: секрет идеальной мясной начинки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.