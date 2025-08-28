Цены рушатся, спрос растёт: китайские кроссоверы с пробегом обрушили рынок вторички

4:16 Your browser does not support the audio element. Авто

Санкции и трудности с покупкой подержанных машин европейских, японских и корейских брендов постепенно меняют расстановку сил на авторынке. Всё больше россиян обращают внимание на китайские автомобили с пробегом. Их доля пока невелика, но динамика очевидна — за январь-июль 2025 года реализовано около 140 тысяч таких машин, а средний возраст составляет 6,1 года.

Фото: flickr by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Haval Jolion

Китайские кроссоверы второго поколения на российском рынке переживают переломный момент: новые модели выходят одна за другой, а цены на трёхлетние версии стремительно меняются.

Haval Jolion и F7: падение цен

Haval Jolion остаётся лидером среди новых иномарок, но на вторичном рынке интерес к нему снижается. Трёхлетний Jolion подешевел с 2,19 млн рублей в январе до 1,77 млн в августе — минус 19,2%.

Схожая ситуация у Haval F7. Средняя цена автомобиля 2022 года выпуска за восемь месяцев снизилась с 2,32 до 1,98 млн рублей (-14,7%). Объяснение простое — появилось новое поколение, которое технологически превосходит старое.

Chery Tiggo 7 Pro: обвал на фоне обновлений

Chery Tiggo 7 Pro потерял 16,5% стоимости: цена упала с 2,0 млн рублей до 1,67 млн. Причина та же — выход обновлённых версий Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 7 L. Покупатели всё чаще выбирают новые модификации, а старые стремительно теряют в цене.

Geely Coolray: спрос сходит на нет

Geely Coolray, ещё недавно хит продаж, также подешевел. В январе 2025 года трёхлетний экземпляр стоил 1,97 млн рублей, к августу — 1,69 млн (-14,2%). Автомобиль сменил имя на Belgee X50, а на рынке появилось новое поколение с ценой от 2,79 млн рублей. На этом фоне старые версии выглядят устаревшими, но остаются востребованными у покупателей с ограниченным бюджетом.

Changan CS35 Plus: неожиданное исключение

Единственным китайским кроссовером, подорожавшим в 2025 году, стал Changan CS35 Plus. Его цена за восемь месяцев выросла с 1,71 до 1,91 млн рублей — плюс 11,7%.

Эксперты объясняют рост стабильным качеством модели, экономичностью и современным дизайном. Машина не страдает от серьёзных "болезней" и остаётся привлекательной даже спустя три года после выпуска.

Что это значит для рынка

Среднее падение цен на китайские кроссоверы 2022 года выпуска составило 14-16% всего за 8 месяцев. Главные факторы — активные скидки дилеров на новые авто и быстрое обновление модельных рядов.

На этом фоне Changan CS35 Plus стал своеобразным индикатором зрелости рынка: покупатели начинают ценить не только новизну, но и надёжность с проверенной репутацией.

Рынок подержанных китайских автомобилей в России постепенно формируется. Большинство моделей теряют в цене быстрее среднерыночного уровня, но это открывает возможности для тех, кто ищет доступный кроссовер. В то же время рост стоимости Changan CS35 Plus показывает, что некоторые модели уже сумели завоевать доверие покупателей и способны удерживать позиции — сообщает 110 km. ru.

Уточнения

Кроссовер (также CUV — Crossover Utility Vehicle или Кроссовер SUV) — автомобиль с повышеным дорожным просветом, на легковой платформе, при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.

