Автосалон превращается в театр: клиент приходит за одной машиной, а уезжает с другой и кредитом

Авто

Покупка нового автомобиля сопровождается множеством нюансов. Современный рынок изменился: официальные дилеры всё чаще навязывают дополнительные услуги, а "серые" салоны предлагают как привлекательные цены, так и рискованные схемы.

Откуда берутся автомобили у "неофициалов"

Мультибрендовые салоны встречаются практически в каждом крупном городе. Они не имеют статуса официального дилера, так как производители не допускают продажу автомобилей разных марок в одном шоу-руме.

Добросовестные "неофициальные" дилеры формируют предложение за счёт оптовых закупок:

  • официальные дилеры обязаны выполнять ежемесячный план продаж;

  • при риске недовыполнения плана часть автомобилей продаётся оптом другим компаниям даже ниже себестоимости;

  • убытки покрываются бонусами от производителей, достигающими 15% от розничной цены;

  • "неофициал" выкупает автомобили, добавляет небольшую маржу и предлагает их конечному покупателю.

Такая схема обеспечивает умеренное снижение цены — обычно до 5% от рекомендованной производителем стоимости. Гарантия на автомобиль сохраняется, но срок начинает отсчитываться с момента его продажи официальным дилером.

Чем опасны недобросовестные салоны

На рынке присутствуют организации, использующие откровенно мошеннические методы. Основной инструмент — рекламные объявления с ценами в полтора-два раза ниже рыночных. В качестве приманки указываются как популярные модели, так и автомобили брендов, покинувших рынок.

Реальных машин по указанным ценам не существует. Цель подобных предложений — привести клиента в салон. После этого ему навязываются альтернативные варианты на завышенных условиях, чаще всего через кредит с крайне высокими процентными ставками.

Вернуть автомобиль после подобной сделки практически невозможно, так как юридическая документация составляется с учётом интересов салона.

Как отличить честное предложение от ловушки

  • Реальная скидка не превышает 3-5% от рекомендованной розничной цены.

  • Гарантия на автомобиль сохраняется, но срок сокращается из-за более ранней даты первоначальной продажи.

  • Объявления с ценой в десятки процентов ниже рыночной почти всегда указывают на мошенническую схему.

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
