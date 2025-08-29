Солдатский способ запуска двигателя: реальный лайфхак, который должен знать каждый водитель

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:42
Авто

Каждый водитель хотя бы раз сталкивался с ситуацией: утром спешишь в дорогу, поворачиваешь ключ — а машина молчит. Панель не загорается, фары тускнеют, стартер не подаёт признаков жизни. Разряд аккумулятора — это не просто досадное неудобство. Вдали от города он превращается в настоящую проблему.

аккумулятор
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
аккумулятор

Когда рядом нет сервиса, друзей с "прикуривателем" или даже связи, единственным выходом остаётся смекалка. Один из проверенных вариантов — так называемый солдатский способ запуска двигателя. Он пригодится на машинах с механической коробкой передач и позволит оживить мотор даже при полностью севшей батарее.

Первичная диагностика

Прежде чем переходить к экстренным мерам, нужно убедиться, что проблема действительно в аккумуляторе.

  • Панель приборов не загорается, стартер молчит, фары гаснут — это явные признаки разряда.

  • Проверьте клеммы: окисление или слабый контакт могут полностью блокировать подачу тока.

  • Используйте мультиметр: при напряжении ниже 11,5 В батарея считается "мертвой".

  • Обратите внимание на возраст аккумулятора: после 3-5 лет службы риск внезапного отказа резко растёт.

Иногда причиной становится не сам аккумулятор, а повреждённая проводка или перегоревший предохранитель — исключите и этот вариант.

Подготовка к запуску без аккумулятора

Перед тем как применять солдатский способ, нужно обеспечить безопасность.

  1. Поставьте автомобиль на ручник и выберите устойчивую поверхность.

  2. Убедитесь, что рядом нет людей и предметов, которые может зацепить вращающееся колесо.

  3. Подготовьте минимум: домкрат, прочный трос или верёвку, перчатки.

  4. Продумайте маршрут: после запуска автомобиль сразу начнёт движение.

Солдатский способ: запуск через колесо

  1. Поднимите одно из ведущих колёс домкратом.

  2. Включите первую передачу.

  3. Обмотайте колесо буксировочным тросом.

  4. Резко потяните за трос, заставив колесо вращаться.

Переданное вращение через коробку и сцепление запускает коленвал, и двигатель получает шанс "схватиться".

Сначала мотор может лишь "кашлять", но при нескольких попытках и плавных движениях двигатель выходит на устойчивую работу.

Важно: не торопитесь и не делайте резких рывков — это грозит повреждением сцепления или коробки передач.

Возможные сложности

  • На инжекторных моторах подача топлива без батареи может быть нестабильной.

  • Дизельные двигатели сложнее запустить из-за особенностей системы зажигания.

  • Современная электроника иногда мешает запуску, поэтому всё зависит от конкретной модели.

Что делать после успешного запуска

  • Проверьте аккумулятор — скорее всего, он требует замены.

  • Осмотрите свечи — при множественных попытках они могли покрыться нагаром.

  • Проверьте масло и охлаждающую жидкость: перегрев и избыточное топливо в системе могут повлиять на их качество.

Как не допустить повторения

  • Регулярно проверяйте аккумулятор и контакты.

  • Имейте при себе портативное зарядное устройство или резервную батарею.

  • Перед дальними поездками обязательно оценивайте состояние электрики.

Знание солдатского способа даёт шанс не остаться один на один с машиной посреди трассы. Но главное — профилактика. Надёжный аккумулятор и регулярное обслуживание избавят от риска оказаться в экстремальной ситуации.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
