Дождь превращает мотор в капризного зверя: почему машина ведёт себя иначе

3:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие водители замечают, что с наступлением дождя двигатель начинает вести себя иначе. Одним машина кажется более резвой, другие же начинают "тупить", хуже откликаться на педаль газа и даже больше расходовать топлива. На первый взгляд, погодные условия не должны так влиять на силовой агрегат, но в действительности физика воздуха и особенности работы систем автомобиля напрямую сказываются на его поведении.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) торможение на мокрой трассе

Как влажность меняет работу двигателя

Во время дождя влажность воздуха приближается к 100%. Это особенно заметно после жаркой погоды, когда смена условий происходит резко. Повышенная влажность влияет на состав топливно-воздушной смеси: молекулы водяного пара вытесняют часть кислорода из воздуха. В результате в цилиндры попадает меньше кислорода, чем ожидают датчики, фиксирующие общий объём поступающего воздуха.

Блок управления, не различая кислород и водяной пар, подаёт топливо в расчёте на "нормальное" содержание кислорода. В итоге смесь получается богатой. Позже кислородный датчик во выхлопной системе "замечает", что горение идёт неправильно, и корректирует подачу, делая смесь беднее. Водитель ощущает это как потерю мощности, снижение тяги и вялую реакцию двигателя.

Почему мотор иногда кажется бодрее

Есть и противоположный эффект. Более плотный воздух с влагой в некоторых случаях способствует мягкому и полному сгоранию топлива. Тогда двигатель работает тише и стабильнее, отклик кажется лучше. Электроника при этом тоже вносит свои коррективы: увеличивает подачу топлива, что может дать кратковременное ощущение прироста мощности.

Дополнительные факторы:

Воздушный фильтр. Намокший фильтр хуже пропускает воздух, мотор словно "задыхается". Это усиливает эффект снижения мощности.

Температура. Во время дождя она часто падает, а холодный воздух сам по себе плотнее и насыщеннее кислородом. Это может компенсировать часть потерь.

Работа датчиков. В условиях повышенной влажности их сигналы становятся менее точными, что заставляет ЭБУ постоянно корректировать смесь.

Итоговые ощущения водителей

Именно из-за сочетания всех этих факторов восприятие работы двигателя у разных людей отличается. Кто-то чувствует, что мотор оживает, кто-то жалуется на потерю динамики и перерасход топлива. На самом деле и то, и другое возможно: всё зависит от конкретного состояния двигателя, фильтров, датчиков и погоды.

Дождь действительно влияет на работу ДВС. Высокая влажность снижает концентрацию кислорода и заставляет систему управления топливом корректировать смесь. Это объясняет, почему одни водители ощущают прибавку мощности, а другие сталкиваются с её потерей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

