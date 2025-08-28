Катализатора нет — а техосмотр пройти всё равно можно: новые правила ТО преподносят сюрприз

Новые правила техосмотра действительно вызывают много вопросов, особенно у владельцев машин без катализатора или сажевого фильтра. Но вопреки опасениям пройти процедуру вполне реально — главное правильно подготовить автомобиль.
Теперь процесс сопровождается фотофиксацией и автоматической передачей данных в общую систему. "Купить" диагностическую карту без фактического осмотра больше нельзя. Одним из ключевых этапов стала проверка уровня выбросов при помощи газоанализатора, который фиксирует содержание CO, CH и NOx в выхлопе.
Не всегда. Автомобиль, соответствующий стандарту "Евро-4", даже с удалённым катализатором способен уложиться в нормативы. Так, концентрация CO вырастает с 0,2% до 0,4%, а допустимое значение — 0,5%. Значит, машина может пройти замер и получить диагностическую карту.
Если катализатор удалён, главное — поддерживать исправное состояние двигателя и топливной системы. Чистые свечи, нормальный уровень масла и стабильная работа мотора — гарантия того, что выхлоп уложится в нормы.
Отсутствие катализатора не всегда становится препятствием для техосмотра. При правильной подготовке автомобиль способен пройти замеры без лишних ухищрений. Но важно понимать: чем хуже техническое состояние мотора, тем выше риск провала.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.