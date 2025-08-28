Катализатора нет — а техосмотр пройти всё равно можно: новые правила ТО преподносят сюрприз

Новые правила техосмотра действительно вызывают много вопросов, особенно у владельцев машин без катализатора или сажевого фильтра. Но вопреки опасениям пройти процедуру вполне реально — главное правильно подготовить автомобиль.

Что изменилось в ТО

Теперь процесс сопровождается фотофиксацией и автоматической передачей данных в общую систему. "Купить" диагностическую карту без фактического осмотра больше нельзя. Одним из ключевых этапов стала проверка уровня выбросов при помощи газоанализатора, который фиксирует содержание CO, CH и NOx в выхлопе.

Машина без катализатора — приговор

Не всегда. Автомобиль, соответствующий стандарту "Евро-4", даже с удалённым катализатором способен уложиться в нормативы. Так, концентрация CO вырастает с 0,2% до 0,4%, а допустимое значение — 0,5%. Значит, машина может пройти замер и получить диагностическую карту.

Как подготовиться

Прогреть двигатель. На горячем моторе показатели выбросов будут заметно ниже.

На горячем моторе показатели выбросов будут заметно ниже. Проверить свечи зажигания. Изношенные элементы ухудшают сгорание топлива и повышают концентрацию вредных веществ.

Изношенные элементы ухудшают сгорание топлива и повышают концентрацию вредных веществ. Следить за расходом масла. Если мотор его "ест", в выхлопе растёт содержание углеводородов, и здесь поможет только устранение самой неисправности.

На что обратить внимание

Если катализатор удалён, главное — поддерживать исправное состояние двигателя и топливной системы. Чистые свечи, нормальный уровень масла и стабильная работа мотора — гарантия того, что выхлоп уложится в нормы.

Отсутствие катализатора не всегда становится препятствием для техосмотра. При правильной подготовке автомобиль способен пройти замеры без лишних ухищрений. Но важно понимать: чем хуже техническое состояние мотора, тем выше риск провала.

