Катализатора нет — а техосмотр пройти всё равно можно: новые правила ТО преподносят сюрприз

2:05
Авто

Новые правила техосмотра действительно вызывают много вопросов, особенно у владельцев машин без катализатора или сажевого фильтра. Но вопреки опасениям пройти процедуру вполне реально — главное правильно подготовить автомобиль.

Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом

Что изменилось в ТО

Теперь процесс сопровождается фотофиксацией и автоматической передачей данных в общую систему. "Купить" диагностическую карту без фактического осмотра больше нельзя. Одним из ключевых этапов стала проверка уровня выбросов при помощи газоанализатора, который фиксирует содержание CO, CH и NOx в выхлопе.

Машина без катализатора — приговор

Не всегда. Автомобиль, соответствующий стандарту "Евро-4", даже с удалённым катализатором способен уложиться в нормативы. Так, концентрация CO вырастает с 0,2% до 0,4%, а допустимое значение — 0,5%. Значит, машина может пройти замер и получить диагностическую карту.

Как подготовиться

  • Прогреть двигатель. На горячем моторе показатели выбросов будут заметно ниже.
  • Проверить свечи зажигания. Изношенные элементы ухудшают сгорание топлива и повышают концентрацию вредных веществ.
  • Следить за расходом масла. Если мотор его "ест", в выхлопе растёт содержание углеводородов, и здесь поможет только устранение самой неисправности.

На что обратить внимание

Если катализатор удалён, главное — поддерживать исправное состояние двигателя и топливной системы. Чистые свечи, нормальный уровень масла и стабильная работа мотора — гарантия того, что выхлоп уложится в нормы.

Отсутствие катализатора не всегда становится препятствием для техосмотра. При правильной подготовке автомобиль способен пройти замеры без лишних ухищрений. Но важно понимать: чем хуже техническое состояние мотора, тем выше риск провала.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
