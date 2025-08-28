АКБ перестаёт заводить двигатель: как аккумулятор говорит об усталости

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даже самый качественный аккумулятор со временем теряет эффективность. Его ресурс ограничен, и однажды батарея перестаёт выполнять свои функции. Чтобы не оказаться с разряженной АКБ в неподходящий момент, важно знать первые признаки её износа и уметь продлить срок службы.

Автомобильный аккумулятор
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильный аккумулятор

Почему аккумулятор выходит из строя

В современных авто в основном используются свинцово-кислотные батареи. Их слабое место — сульфатация: образование кристаллов сульфата свинца на пластинах. Она ускоряется при регулярных глубоких разрядах и постепенно приводит к потере ёмкости. Ещё одна причина — полная разрядка, возникающая из-за коротких поездок, слабых контактов на клеммах или неисправности генератора.

Как распознать проблемы

Автомобиль часто сам подсказывает, что аккумулятор на исходе. Среди признаков:

  • тяжёлый запуск стартера, необходимость нескольких попыток;
  • мерцающий свет фар;
  • быстро садящийся заряд после ночной стоянки.

У некоторых моделей есть встроенный индикатор: зелёный цвет сигнализирует о норме, помутневший — о снижении заряда, красный — о критическом состоянии.

Влияние состояния электрики

Клеммы со временем покрываются окислами, что ухудшает проводимость. Их нужно периодически очищать. Важно следить и за генератором: если он перестанет заряжать аккумулятор, батарея быстро "сядет". Иногда помогает даже простая проверка контактов и визуальный осмотр.

Сколько служит аккумулятор

Средний срок службы качественной АКБ — 5-6 лет, а при правильной эксплуатации — до 8. Бюджетные батареи часто выдерживают всего 2-3 года. Надёжный аккумулятор обычно имеет гарантию от трёх лет и прочный корпус от известного производителя.

Как продлить ресурс:

  • избегать глубоких разрядов;
  • регулярно проверять напряжение;
  • следить за уровнем электролита, если конструкция позволяет;
  • поддерживать клеммы в чистоте;
  • не экономить на обслуживании и своевременной замене масла и фильтров, которые косвенно влияют на стабильность зарядки.

Даже топовая модель АКБ требует ухода. Регулярная диагностика и внимательное отношение к электрике автомобиля помогут избежать неожиданного отказа и продлят срок службы батареи.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
