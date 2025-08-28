Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваш брауни будет таять во рту: раскройте тайну простого рецепта шоколадного десерта
Секрет диетолога с 42-летним стажем: вот какой продукт заменит вам рыбу и защитит сердце
Стоит ли менять Audi или Kia на китайский авто: реальный опыт и подводные камни
5 деталей в гардеробе, которые превращают элегантность в фарс
Река Макклауд вновь ожила: исчезнувший вид вернулся в реку Калифорнии
В Гоа сезон дождей в разгаре: как не испортить отпуск во время сезона муссонов
Никакой химии и тысячи сэкономленных рублей: обычное средство заменяет специальные химикаты при поливе
Семь человек и одна яхта: как расследование вывело на след подрывников "Северных потоков"
В Госдуме оценили возможность повышения цен на связь на фоне ограничений в мессенджерах

Когда дорога исчезает из поля зрения: как защитить глаза за рулём, если солнце слепит прямо в лицо

2:13
Авто

Яркое солнце за рулём может стать не просто неудобством, а настоящей угрозой безопасности. Особенно опасны утренние и вечерние часы, когда солнечные лучи идут почти параллельно дороге и на несколько секунд буквально "выбивают" видимость.

Водитель
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Водитель

Почему очки не всегда помогают

Многие водители первым делом надевают солнцезащитные очки. Но тёмные линзы могут сыграть злую шутку: в тенях от деревьев, зданий или других машин можно не заметить пешехода, животное или яму. Очки стоит использовать лишь как дополнительный инструмент, а не как единственное решение.

Простые меры безопасности

В ГАИ подчёркивают: главное — повышенное внимание. Нужно заранее осматривать дорогу и снижать скорость в опасные моменты. Это гораздо эффективнее, чем полагаться только на аксессуары.

Технические нюансы

Сильные блики нередко усиливают грязь и повреждения лобового стекла. Изношенные дворники оставляют разводы и царапины, превращая солнечный свет в размытое пятно. Замена щёток и использование качественной жидкости для мойки помогут вернуть прозрачность. Для борьбы с жирным налётом можно добавить в омыватель немного средства для посуды. Если стекло слишком повреждено, лучше заменить его целиком.

Настройка посадки

Штатный козырёк не всегда спасает, но можно немного приподнять сиденье. Более высокая посадка уменьшает прямое попадание лучей и улучшает обзор дороги. Если такой вариант неудобен, выручит бейсболка с козырьком.

Тактика на дороге

Хороший приём — двигаться в тени большего автомобиля, например автобуса или грузовика. Это снижает нагрузку на глаза, но требует внимательности: держите дистанцию и перестраивайтесь плавно, чтобы оставаться заметным.

Солнце за рулём может быть не менее опасным, чем дождь или гололёд. Чистое стекло, исправные дворники, правильная посадка и спокойный стиль езды помогают сохранить контроль и безопасность даже в самые ослепительные моменты.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Домашние животные
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир Аудио 
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость Аудио 
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Военные новости
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ Аудио 
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Последние материалы
От бургунди до navy blue: цвета, которые делают руки оружием стиля
Клещ на собаке может стоить жизни: что делать, чтобы не опоздать
Киев в дыму: новые удары ВС РФ потрясли столицу Украины
Экспортный прорыв Титана: экологичный омский каучук проложил дорогу к новым рынкам
Когда дорога исчезает из поля зрения: как защитить глаза за рулём, если солнце слепит прямо в лицо
Спина сказала прощай: как быстро вернуться в строй после сорванной спины — пошаговая инструкция
Паттайя меняется на глазах: туристам придётся привыкнуть к новому порядку
Константин Жучков: Если не знаете свою аудиторию — вы обречены на выживание
Опасные иллюзии: вера в эти юридические мифы может ударить по кошельку
Загадка отсутствия: Татьяна Буланова раскрыла, куда пропал прославивший ее танцор
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.