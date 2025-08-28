Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инъекции, которые меняют лицо быстрее зеркала: результат заметен уже через неделю
Чудодейственный источник и святыни: куда стремятся паломники со всей России
Забудьте про ежедневный пресс: эти упражнения работают лучше
Мусорное ведро превратилось в газовую камеру? Один трюк спасёт кухню за минуту
Ваш домофон может оказаться ловушкой: афера, которая открывает дверь к персональным данным
Секретный аромат стирает голубей с карты вашего участка
Виртуальные джунгли и саванна: новый зоопарк ломает старые правила
Удалённая работа: три способа перевернут ваше представление о заработке онлайн
Что нельзя выкладывать в соцсетях: за это грозит реальный срок

Масло исчезает за пару сотен километров: простые ошибки и серьёзные поломки

2:21
Авто

Уровень масла падает буквально через несколько сотен километров после замены — ситуация неприятная и часто тревожная. Причины могут быть как простыми, так и довольно серьёзными, и важно разобраться, откуда берётся потеря.

проверка уровня масла
Фото: Freepik by Drazen Zigic is licensed under Рublic domain
проверка уровня масла

Ошибки при обслуживании

Нередко проблема кроется в мелочах. Недостаточно затянутая сливная пробка постепенно ослабляется во время езды и становится источником утечки. Аналогичная история с уплотнительным кольцом на пробке: если оставить старое, масло неизбежно начнёт подтекать. Немалую роль играет и масляный фильтр. Слишком слабая или чрезмерная затяжка может вызвать течь, а поддельный фильтр или бракованный элемент с микротрещинами теряет герметичность даже при правильной установке.

Потери после ремонта двигателя

Автовладельцы иногда замечают резкое падение уровня масла сразу после капитального ремонта. Здесь возможна ошибка с прокладкой ГБЦ: если она была сдвинута или прижата неравномерно, со временем образуются щели. Через них масло просачивается, и подтёки хорошо видны под капотом после поездки.

Износ деталей со временем

Частая причина — изношенные маслосъёмные колпачки. Когда они теряют эластичность, масло постепенно проникает в камеру сгорания и "сгорает" вместе с топливом. Падение уровня видно на щупе, хотя дым из трубы при этом может не появляться. Ещё один фактор — повреждения поршней или колец. Они возникают из-за детонации, и через микротрещины масло уходит в цилиндры.

Влияние топливной системы

Неравномерное распыление топлива засорившимися форсунками приводит к нестабильному сгоранию смеси. В цилиндрах возникает детонация, из-за которой на деталях появляются микроповреждения. В итоге масло проникает в камеру сгорания и исчезает без следа.

Снижение уровня масла после замены может быть следствием как банальной недотянутой пробки, так и серьёзных проблем в моторе. Если после проверки пробки, фильтра и уплотнителя ситуация не меняется, стоит провести диагностику — это поможет вовремя выявить причину и избежать дорогостоящего ремонта.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Наука и техника
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения Аудио 
Белковый завтрак и сбалансированное питание способствуют снижению веса
Новости спорта
Белковый завтрак и сбалансированное питание способствуют снижению веса Аудио 
Зелёный перец превратится в алый за считанные дни: хитрость, о которой молчат продавцы
Еда и рецепты
Зелёный перец превратится в алый за считанные дни: хитрость, о которой молчат продавцы Аудио 
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Последние материалы
Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план
Пошлины Трампа помогли Индии и Китаю начать восстановление отношений
Бабушки знали больше, чем косметологи: простые хитрости, дарящие сияние лицу
Хит осени: грибная икра, от которой невозможно оторваться
Секунда — и двери не пускают хозяина: как открыть и завести машину, если бесключевой доступ сломался
Обычный компост уже не работает: без этой хитрости огурцы дают урожай в разы хуже
Американский колледж спортивной медицины: кардио и силовые тренировки полезнее в комплексе
18% останется в прошлом? Новый прогноз по ключевой ставке ЦБ
Гордон высмеяла Диброву: жена телеведущего стала героиней язвительного стиха
Ваш психотип против спортзала: как найти вид активности, который понравится именно вам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.