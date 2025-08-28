Немцы стареют красиво, японцы — надёжно: авто глазами владельцев

Россияне традиционно делятся на два "лагеря" — поклонников японского и немецкого автопрома. Исследование портала njcar. ru, основанное на более чем 10 000 отзывах владельцев, показало, что у каждой группы брендов есть свои сильные стороны, и многое зависит от возраста автомобиля.
Машины из Германии чаще выигрывают в цене и внешнем виде. Качество материалов, продуманная отделка салона и общий имидж делают их более презентабельными, особенно в первые годы эксплуатации. Audi и Volkswagen часто отмечаются как удачные представители немецкой школы: первые — за сбалансированные характеристики в премиум-сегменте, вторые — за практичность и устойчивость на рынке. BMW выделяется в категории 5-7 лет, а Mercedes демонстрирует выносливость после 10 лет эксплуатации.
Главное преимущество японцев — долговечность. Toyota, Honda, Lexus и Nissan стабильно показывают высокую сохранность узлов и агрегатов, реже требуют ремонта и дольше сохраняют техническое здоровье. В категории до трёх лет Lexus демонстрирует идеальный баланс комфорта и надёжности. На возрастных рубежах Honda и Toyota становятся безусловными лидерами по ресурсу и ремонтопригодности.
Немецкие автомобили — это дизайн, престиж и качество материалов, особенно заметные в первые годы эксплуатации. Японские же — синоним надёжности и стабильной работы на долгие годы. Для тех, кто ценит долговечность и низкие затраты на обслуживание, выбор чаще падает на Японию. Для тех, кто ищет престиж и комфорт — на Германию.
