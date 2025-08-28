Немцы стареют красиво, японцы — надёжно: авто глазами владельцев

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:39
Авто

Россияне традиционно делятся на два "лагеря" — поклонников японского и немецкого автопрома. Исследование портала njcar. ru, основанное на более чем 10 000 отзывах владельцев, показало, что у каждой группы брендов есть свои сильные стороны, и многое зависит от возраста автомобиля.

2021 Toyota Raize 1.0T GR Sport (Indonesia) front view
Фото: commons.wikimedia.org by Andra Febrian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
2021 Toyota Raize 1.0T GR Sport (Indonesia) front view

Немецкий автопром: дизайн и престиж

Машины из Германии чаще выигрывают в цене и внешнем виде. Качество материалов, продуманная отделка салона и общий имидж делают их более презентабельными, особенно в первые годы эксплуатации. Audi и Volkswagen часто отмечаются как удачные представители немецкой школы: первые — за сбалансированные характеристики в премиум-сегменте, вторые — за практичность и устойчивость на рынке. BMW выделяется в категории 5-7 лет, а Mercedes демонстрирует выносливость после 10 лет эксплуатации.

Японские автомобили: надёжность и ресурс

Главное преимущество японцев — долговечность. Toyota, Honda, Lexus и Nissan стабильно показывают высокую сохранность узлов и агрегатов, реже требуют ремонта и дольше сохраняют техническое здоровье. В категории до трёх лет Lexus демонстрирует идеальный баланс комфорта и надёжности. На возрастных рубежах Honda и Toyota становятся безусловными лидерами по ресурсу и ремонтопригодности.

Сравнение по возрастным группам

  • До 3 лет — заметных различий по надёжности нет, но немецкие авто выигрывают во внешности и состоянии салона.
  • 3-5 лет — у "немцев" начинают проявляться коррозия и проблемы с электрикой, но они остаются привлекательнее внешне. Японцы более стойки технически.
  • 5-7 лет — японские модели реже требуют ремонта, в то время как немецкие нуждаются в большем внимании. Лидеры: BMW и Honda.
  • 10 лет и старше — внешний вид у обеих групп выравнивается из-за естественного износа, но по надёжности японцы заметно впереди. Toyota и Mercedes признаны наиболее выносливыми брендами.

Немецкие автомобили — это дизайн, престиж и качество материалов, особенно заметные в первые годы эксплуатации. Японские же — синоним надёжности и стабильной работы на долгие годы. Для тех, кто ценит долговечность и низкие затраты на обслуживание, выбор чаще падает на Японию. Для тех, кто ищет престиж и комфорт — на Германию.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
