Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Человек-осьминог выходит в космос: лишние руки могут изменить правила выживания
Ультрасовременный фасад, старинный интерьер: кто победит в этой битве стилей
Благословение природы: во время свадьбы Муцениеце и Дранги на небе появилось красивое природное явление
Общедомовое имущество перестанет быть расходом: как превратить его в доход
Энтони Хопкинс раскрыл главный секрет долголетия: один простой отказ изменил всё
Этой осенью штаны становятся шире, чем твои планы на жизнь: 8 моделей, которые будут носить все
Бесплатное удобрение под ногами: тайная сила огородных остатков — ботва меняет почву лучше удобрений
Хищники глубин без зубов: климат уничтожает оружие акул
Может, взрыва и не было: симуляции раскрывают альтернативный сценарий рождения мира

Когда машина едет только на аккумуляторе: сколько километров реально проехать на одном заряде АКБ

2:03
Авто

Когда на приборной панели загорается индикатор аккумулятора, это говорит о сбое в системе зарядки автомобиля. С этого момента машина полностью зависит от энергии, накопленной в батарее, а значит — вопрос времени становится критичным.

приборная панель автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
приборная панель автомобиля

Почему загорается лампочка аккумулятора

Чаще всего проблема связана с генератором, его ремнём, реле-регулятором или проводкой. Как только система перестаёт работать, двигатель, освещение и электроника питаются только от аккумулятора.

Сколько можно проехать без генератора

Расстояние напрямую зависит от состояния аккумулятора, уровня его заряда и количества включённых энергопотребителей.

  • Новый и полностью заряженный аккумулятор продержит работу систем 30-60 минут, что даст возможность проехать 40-50 км.
  • Изношенная батарея может "сдаться" уже через 10-15 минут.
  • В холодную погоду аккумулятор теряет ёмкость быстрее, поэтому зимой риск остановки выше.
  • В пробках расход энергии выше, чем на трассе при равномерном движении.

Как продлить время работы:

  • Сразу отключите всё лишнее: печку, кондиционер, мультимедиа, обогрев сидений и стёкол.
  • Используйте свет только при необходимости и в минимальном режиме, чтобы сохранить заряд.
  • Избегайте резких манёвров и лишних остановок — в городе заряд уходит быстрее.
  • Старайтесь ехать напрямую к ближайшему сервису или в безопасное место.

Что делать водителю

Не паниковать, но и не откладывать визит в СТО. АКБ в такой ситуации работает как аварийный источник питания и не рассчитан на долгую эксплуатацию. Важно быстро определить причину неисправности и восстановить систему зарядки.

При исправной батарее можно рассчитывать примерно на 40 км пути, но это аварийный резерв. Главное — экономить заряд и как можно скорее добраться до сервиса.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Экономика и бизнес
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута Аудио 
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Наука и техника
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения Аудио 
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Последние материалы
Этой осенью штаны становятся шире, чем твои планы на жизнь: 8 моделей, которые будут носить все
Бесплатное удобрение под ногами: тайная сила огородных остатков — ботва меняет почву лучше удобрений
Хищники глубин без зубов: климат уничтожает оружие акул
Может, взрыва и не было: симуляции раскрывают альтернативный сценарий рождения мира
Почему даже кофе не спасает от сонливости: в чём скрытая причина
Когда машина едет только на аккумуляторе: сколько километров реально проехать на одном заряде АКБ
Диетологи: завтрак с высоким содержанием белка помогает снизить тягу к сладкому
Неприятный запах исчезает, если вспомнить про этот простой лайфхак
Почему спортсмены выбирают компрессионную одежду— секрет в каждой тренировке
Закат в Дубровнике: как провести вечер на пляже Банье и не упустить магию ночи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.