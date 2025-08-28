Секунды, которые решают, будет ли авария: как не стать жертвой аквапланирования

Аквапланирование — одно из самых опасных явлений на дороге, способное застать врасплох даже опытного водителя. Понимание его природы помогает снизить риск аварии.
При нормальной езде вода из пятна контакта уходит в дренажные канавки протектора. Но если слой воды слишком глубокий или скорость слишком высокая, система отвода перестаёт справляться. Колесо "всплывает" и скользит по водяной плёнке, теряя сцепление с асфальтом.
Современные шины отводят воду до 60-70 км/ч. Но при 70-100 км/ч, в зависимости от качества резины, аквапланирование практически неизбежно.
Не паниковать. Руль нужно крепко держать двумя руками, но не крутить резко. Газ сбрасывать плавно, без торможения — машина должна замедляться двигателем. Когда сцепление восстановится, руль станет "тяжёлым", и тогда можно осторожно стабилизировать курс.
Аквапланирование длится всего несколько секунд, но их достаточно для аварии. Правильные шины, умеренная скорость и спокойные действия водителя помогут сохранить управление даже в сильный дождь.
