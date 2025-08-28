Секунды, которые решают, будет ли авария: как не стать жертвой аквапланирования

Аквапланирование — одно из самых опасных явлений на дороге, способное застать врасплох даже опытного водителя. Понимание его природы помогает снизить риск аварии.

Как возникает аквапланирование

При нормальной езде вода из пятна контакта уходит в дренажные канавки протектора. Но если слой воды слишком глубокий или скорость слишком высокая, система отвода перестаёт справляться. Колесо "всплывает" и скользит по водяной плёнке, теряя сцепление с асфальтом.

Основные факторы риска

Скорость движения: при глубине воды 3-5 см потеря управления возможна уже при 40-50 км/ч.

Состояние шин: премиальные покрышки справляются лучше, но изношенный протектор значительно увеличивает опасность.

Дорожное покрытие: колеи и выбоины собирают воду и повышают риск скольжения.

Подвеска: изношенные амортизаторы усугубляют проблему.

Масса автомобиля: более тяжёлые машины устойчивее в подобных условиях.

Критическая скорость

Современные шины отводят воду до 60-70 км/ч. Но при 70-100 км/ч, в зависимости от качества резины, аквапланирование практически неизбежно.

Как снизить риск

Держите скорость на мокрой дороге не выше 60 км/ч, а в глубоких лужах — до 30-40 км/ч.

Выбирайте шины, устойчивые к аквапланированию.

Проверяйте глубину протектора.

Избегайте резких манёвров и увеличивайте дистанцию.

Что делать, если машина поплыла

Не паниковать. Руль нужно крепко держать двумя руками, но не крутить резко. Газ сбрасывать плавно, без торможения — машина должна замедляться двигателем. Когда сцепление восстановится, руль станет "тяжёлым", и тогда можно осторожно стабилизировать курс.

Аквапланирование длится всего несколько секунд, но их достаточно для аварии. Правильные шины, умеренная скорость и спокойные действия водителя помогут сохранить управление даже в сильный дождь.

