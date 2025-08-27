С виду элегантны, внутри — звери: эти немецкие люксовые авто жмут в кресло

Германия давно зарекомендовала себя как один из лидеров мирового автопрома. Причём речь идёт не только о массовых моделях, но и о премиальных авто, которые способны удивить своей динамикой. Эти машины выглядят респектабельно, но по духу — настоящие спорткары.

Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BMW 420d

BMW M340i

3,0-литровый рядный "шестёрка" с турбонаддувом.

382 л. с., разгон до 100 км/ч за 4,1 секунды.

полный привод xDrive (опционально).

адаптивная подвеска с режимами Comfort и Sport.

M340i сочетает комфорт бизнес-седана и азарт спортивного авто.

Audi S4 (B9)

V6, 3,0 литра, 349 л. с.

разгон до 100 км/ч за 4,4 секунды.

фирменный полный привод Quattro.

цифровая панель Virtual Cockpit и MMI.

Это седан, который способен подарить и скорость, и роскошь одновременно.

Mercedes-AMG C43

V6 битурбо, 385 л. с.

разгон до 100 км/ч за 4,5 секунды.

полный привод 4MATIC от AMG.

агрессивный дизайн и спортивный салон.

C43 — автомобиль для тех, кто хочет премиум с ярким характером и ноткой драйва.

Porsche Macan S

V6, 2,9 литра, 375 л. с.

разгон до 100 км/ч за 4,6 секунды.

заднеприводный характер и рулевое управление Porsche.

коробка PDK с молниеносным переключением.

Macan S — кроссовер, но ощущения от вождения ближе к горячему хэтчбеку.

BMW 440i Gran Coupe

рядная "шестёрка" 3,0 литра, 320 л. с.

разгон до 100 км/ч за 4,8 секунды.

задний или полный привод xDrive.

просторный салон и багажник хэтчбека.

Эта модель объединяет элегантность купе и практичность седана.

Другие премиальные "спорткары" из Германии

Audi S5 Sportback.

Mercedes-Benz E400 Coupe.

BMW X3 M40i.

Audi TTS.

Mercedes-Benz CLS 550.

