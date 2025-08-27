Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ежедневно тысячи хозяев мучают своих собак, даже не подозревая об этом: вся правда о времени выгула
Смертельный сувенир из отпуска: туристы привозят домой экзотические болезни, не подозревая об этом
Экс-ведущий Битвы экстрасенсов о детях в шоу: это высший пилотаж мракобесия
Избиение матери и гибель собак: раскрыта тёмная сторона актёра из Полицейского с Рублёвки
Будапештская стратегия: как Венгрия планирует обойти ЕС в экономической гонке
Ловушка своими руками: как превратить мусор в оружие против шершней
Мозг как предсказатель: раскрываем тайны воображения через простые образы
Забытые уголки Киото: как найти тишину в древней столице Японии
Волосы как шелк, кожа как у младенца: турецкие актрисы поделились главным секретом красоты

С виду элегантны, внутри — звери: эти немецкие люксовые авто жмут в кресло

2:29
Авто

Германия давно зарекомендовала себя как один из лидеров мирового автопрома. Причём речь идёт не только о массовых моделях, но и о премиальных авто, которые способны удивить своей динамикой. Эти машины выглядят респектабельно, но по духу — настоящие спорткары.

BMW 420d
Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BMW 420d

BMW M340i

  • 3,0-литровый рядный "шестёрка" с турбонаддувом.

  • 382 л. с., разгон до 100 км/ч за 4,1 секунды.

  • полный привод xDrive (опционально).

  • адаптивная подвеска с режимами Comfort и Sport.

M340i сочетает комфорт бизнес-седана и азарт спортивного авто.

Audi S4 (B9)

  • V6, 3,0 литра, 349 л. с.

  • разгон до 100 км/ч за 4,4 секунды.

  • фирменный полный привод Quattro.

  • цифровая панель Virtual Cockpit и MMI.

Это седан, который способен подарить и скорость, и роскошь одновременно.

Mercedes-AMG C43

  • V6 битурбо, 385 л. с.

  • разгон до 100 км/ч за 4,5 секунды.

  • полный привод 4MATIC от AMG.

  • агрессивный дизайн и спортивный салон.

C43 — автомобиль для тех, кто хочет премиум с ярким характером и ноткой драйва.

Porsche Macan S

  • V6, 2,9 литра, 375 л. с.

  • разгон до 100 км/ч за 4,6 секунды.

  • заднеприводный характер и рулевое управление Porsche.

  • коробка PDK с молниеносным переключением.

Macan S — кроссовер, но ощущения от вождения ближе к горячему хэтчбеку.

BMW 440i Gran Coupe

  • рядная "шестёрка" 3,0 литра, 320 л. с.

  • разгон до 100 км/ч за 4,8 секунды.

  • задний или полный привод xDrive.

  • просторный салон и багажник хэтчбека.

Эта модель объединяет элегантность купе и практичность седана.

Другие премиальные "спорткары" из Германии

  • Audi S5 Sportback.

  • Mercedes-Benz E400 Coupe.

  • BMW X3 M40i.

  • Audi TTS.

  • Mercedes-Benz CLS 550.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Наука и техника
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения Аудио 
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
Новости спорта
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала Аудио 
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Экономика и бизнес
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны Аудио 
Популярное
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.

Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой
Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова
То, над чем смеялись раньше, теперь на подиумах: тренд на некрасивое захватил моду
Холодильник без фреона выходит на сцену — эффективность выросла на три четверти
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Последние материалы
Волосы как шелк, кожа как у младенца: турецкие актрисы поделились главным секретом красоты
Шокирующее признание Елены Товстик: измены и звонки от любовницы мужа
С виду элегантны, внутри — звери: эти немецкие люксовые авто жмут в кресло
Вы всё делали не так: салат из печени трески, который хочется готовить каждый день
Опрыскивание под луной: тайный ритуал виноградарей, который спасает лозу
Не возраст, а сахар рисует морщины на лице: продукты, которые крадут молодость быстрее времени
Вот как россияне видят успешную карьеру: 46% заявили, что диплом вуза не нужен
Газон зовёт на помощь: чем его накормить перед зимой
Бородина против мифов: телеведущая раскрыла правду о запахах Нью-Йорка
Главная опасность в общественных туалетах – не сиденье, а вот что
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.