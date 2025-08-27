С виду элегантны, внутри — звери: эти немецкие люксовые авто жмут в кресло

Германия давно зарекомендовала себя как один из лидеров мирового автопрома. Причём речь идёт не только о массовых моделях, но и о премиальных авто, которые способны удивить своей динамикой. Эти машины выглядят респектабельно, но по духу — настоящие спорткары.
3,0-литровый рядный "шестёрка" с турбонаддувом.
382 л. с., разгон до 100 км/ч за 4,1 секунды.
полный привод xDrive (опционально).
адаптивная подвеска с режимами Comfort и Sport.
M340i сочетает комфорт бизнес-седана и азарт спортивного авто.
V6, 3,0 литра, 349 л. с.
разгон до 100 км/ч за 4,4 секунды.
фирменный полный привод Quattro.
цифровая панель Virtual Cockpit и MMI.
Это седан, который способен подарить и скорость, и роскошь одновременно.
V6 битурбо, 385 л. с.
разгон до 100 км/ч за 4,5 секунды.
полный привод 4MATIC от AMG.
агрессивный дизайн и спортивный салон.
C43 — автомобиль для тех, кто хочет премиум с ярким характером и ноткой драйва.
V6, 2,9 литра, 375 л. с.
разгон до 100 км/ч за 4,6 секунды.
заднеприводный характер и рулевое управление Porsche.
коробка PDK с молниеносным переключением.
Macan S — кроссовер, но ощущения от вождения ближе к горячему хэтчбеку.
рядная "шестёрка" 3,0 литра, 320 л. с.
разгон до 100 км/ч за 4,8 секунды.
задний или полный привод xDrive.
просторный салон и багажник хэтчбека.
Эта модель объединяет элегантность купе и практичность седана.
