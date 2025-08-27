92 миллиона машин в мире за год: почему российский автопром оказался между рекордом и кризисом

За прошедший год в мире выпустили более 92 миллионов автомобилей. Лидерами стали Китай, США и Япония, сообщили специалисты Visual Capitalist со ссылкой на данные Международной ассоциации автопроизводителей (OICA).
Китай произвел свыше 31 миллиона машин, что больше, чем США и Япония вместе взятые. Рост обеспечили:
высокий внутренний спрос;
бурное развитие рынка электромобилей;
расширение экспортной сети.
В то же время в США и Японии производство снизилось на 12% и 9% соответственно по сравнению с 2023 годом.
Развивающиеся страны становятся важными центрами автопроизводства. Например, Мексика превратилась в крупную базу для BMW и других брендов. Здесь рост поддерживается:
увеличением доходов населения;
региональными торговыми соглашениями;
переносом производств из регионов с высокой себестоимостью.
В 2024 году выпуск автомобилей в России вырос на 35%, что стало одним из рекордных темпов. Это позволило стране занять 16-е место в мировом рейтинге.
Основные бренды на рынке:
LADA;
Chery;
Haval;
Geely.
Рост объясняется уходом западных производителей и возникшим дефицитом, который закрывают российские и китайские марки.
Несмотря на рост объёмов производства, российский автопром переживает непростые времена. Санкции и падение спроса на отдельные сегменты создают сложности.
Недавно закрылся завод "БНМ" в Брянске, планировавший выпускать копии китайских фургонов. Причина — падение продаж лёгких коммерческих автомобилей на 17% за первые семь месяцев года. К тому же до конца года может закрыться до 20% автосалонов в России.
Автомоби́льная промы́шленность (автомобилестрое́ние) — отрасль промышленности, осуществляющая производство безрельсовых транспортных средств (например, автомобилей, мотоциклов и повозок), преимущественно с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).
