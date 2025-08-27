92 миллиона машин в мире за год: почему российский автопром оказался между рекордом и кризисом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:05
Авто

За прошедший год в мире выпустили более 92 миллионов автомобилей. Лидерами стали Китай, США и Япония, сообщили специалисты Visual Capitalist со ссылкой на данные Международной ассоциации автопроизводителей (OICA).

Таганка в Москве
Фото: commons.wikimedia.org by Retired electrician, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Таганка в Москве

Абсолютный лидер — Китай

Китай произвел свыше 31 миллиона машин, что больше, чем США и Япония вместе взятые. Рост обеспечили:

  • высокий внутренний спрос;

  • бурное развитие рынка электромобилей;

  • расширение экспортной сети.

В то же время в США и Японии производство снизилось на 12% и 9% соответственно по сравнению с 2023 годом.

Роль развивающихся рынков

Развивающиеся страны становятся важными центрами автопроизводства. Например, Мексика превратилась в крупную базу для BMW и других брендов. Здесь рост поддерживается:

  • увеличением доходов населения;

  • региональными торговыми соглашениями;

  • переносом производств из регионов с высокой себестоимостью.

Позиция России

В 2024 году выпуск автомобилей в России вырос на 35%, что стало одним из рекордных темпов. Это позволило стране занять 16-е место в мировом рейтинге.

Основные бренды на рынке:

  • LADA;

  • Chery;

  • Haval;

  • Geely.

Рост объясняется уходом западных производителей и возникшим дефицитом, который закрывают российские и китайские марки.

Ситуация внутри страны

Несмотря на рост объёмов производства, российский автопром переживает непростые времена. Санкции и падение спроса на отдельные сегменты создают сложности.

Недавно закрылся завод "БНМ" в Брянске, планировавший выпускать копии китайских фургонов. Причина — падение продаж лёгких коммерческих автомобилей на 17% за первые семь месяцев года. К тому же до конца года может закрыться до 20% автосалонов в России.

Уточнения

Автомоби́льная промы́шленность (автомобилестрое́ние) — отрасль промышленности, осуществляющая производство безрельсовых транспортных средств (например, автомобилей, мотоциклов и повозок), преимущественно с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
