Тайна японского автокульта: зачем жители страны избавляются от машин, едва те проходят обкатку

В Японии автомобиль с пробегом всего 10 тысяч километров — это вовсе не сокровище, а почти что обуза. Там никто не удивляется, когда хозяин расстаётся с машиной спустя пару лет, даже если она выглядит как новая.

Культ статуса и новые привычки

Японское общество живёт по негласным правилам: новая машина — признак успешности, а трёхлетняя уже вызывает косые взгляды коллег и соседей. Старая машина здесь означает, что дела идут не очень хорошо, а такого клейма японцы стараются избегать любой ценой.

Даже у среднего служащего автомобиль — скорее атрибут, чем средство передвижения. На работу ездят на метро, электричках или трамваях. Более того, в некоторых городах за отказ от использования личного авто муниципалитеты доплачивают.

Обычно машина используется в выходные: на природу с семьёй, в цирк с детьми или в баню с друзьями. Пробег за 2-3 года редко превышает 10-15 тысяч километров.

Экономика вопроса

Японец покупает новый автомобиль со льготами и бесплатным обслуживанием на ближайшие годы. Но как только этот период заканчивается, расходы начинают расти. Платить за ремонты или возиться с машиной самостоятельно готовы немногие.

Есть и те, кто покупает подержанное авто у более состоятельных граждан, а спустя год перепродаёт его на аукционе, порой даже с выгодой для себя.

Шакен — строгий контроль

Главная причина массовых продаж — система обязательного техосмотра "шакен". Она введена государством ради безопасности: японцы не могут позволить себе ездить на плохо обслуженной машине.

Прохождение шакена стоит тысячи долларов. И к этому добавляются ограничения: запрет на парковку в популярных местах, строгий контроль за выбросами, риск попасть на штрафстоянку за любой "дышащий" двигатель или течь масла.

По сути после трёх лет эксплуатации машина становится проблемой, которую проще сдать. Иногда её забирает дилер при покупке нового авто.

Что происходит с трёхлетками

Большая часть автомобилей отправляется за границу через посредников и интернет-аукционы. Для японцев выгоднее сдать машину на экспорт, чем пытаться продать её внутри страны.

Любопытно, что даже коллекционные Rolls-Royce или Cadillac, которым 30-40 лет, стоят в гаражах без движения. Чтобы выехать на таких машинах, нужно специальное разрешение или эвакуатор, что отбивает охоту к вождению.

Даже транспортировка машин к порту для продажи за рубеж происходит чаще всего на трейлерах.

Будущее японского автопарка

Сегодня в Японии активно субсидируют электромобили. Несмотря на консерватизм, жители страны охотно их покупают — выгода слишком велика. Именно поэтому китайские производители даже не пытаются конкурировать за японский рынок: он полностью регулируется внутренними правилами.

