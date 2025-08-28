Каждая поездка в зоне риска: 7 сырых технологий китайских автомобилей могут спровоцировать аварию

Когда садишься в салон нового автомобиля и вместо привычных кнопок видишь сенсорный планшет, а дворники вдруг включаются в сухую погоду, начинаешь задумываться — всё ли в порядке с этой машиной?

Фото: commons.wikimedia.org by Jaguar MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салон автомобиля

Сегодня китайский автопром способен удивить. Но вместе с техническими прорывами у него остались "детские болезни" — сырые и местами опасные решения. Именно о них и пойдёт речь.

От яркой упаковки к реальности

Китайские машины всегда брали эффектным первым впечатлением. Даже самые дешёвые модели были укомплектованы кожаным салоном, электропакетом, кондиционером и аудиосистемой — всё это в базе, да ещё с "деревянными вставками".

И пусть первые километры за рулём казались подарком судьбы — "Мерседес" по цене "Лады" — вскоре приходило понимание: вместо аромата премиума в салоне стоял химический запах пластика, кузов "зацветал" после первой зимы, а эргономика вызывала недоумение.

Тем не менее, ставка на эффектность сработала. Машины продавались, и автопром Поднебесной совершил впечатляющий рывок — от Chery Amulet до современных Chery Tiggo 8 Pro Max. Но поспешность развития породила хаотичные и недоработанные решения.

Сырые технологии — раздражение и опасность

Китайцы стараются угнаться за Европой и Японией, но спешка даёт сбои. Вот 7 опасных и раздражающих новшеств.

1. Система удержания в полосе

В теории она должна спасать зазевавшегося водителя. На практике — дёргает руль так резко, что машину может выбросить с дороги. Иногда система путает разметку со следами шин.

2. Адаптивный круиз-контроль

Чтобы сэкономить, вместо радара используют камеру. Итог — на повороте машина "теряется" и резко сбрасывает скорость на трассе. Для тех, кто едет сзади, это может стать катастрофой.

3. Автоматический дальний свет

Вместо помощи — хаос. Переключение с ближнего на дальний работает по странной логике, и водитель легко рискует ослепить встречную фуру.

4. Сенсорное управление всем подряд

Чтобы включить обогрев руля, нужно зайти в меню, затем в подпункт. Попробуйте проделать это на скорости — удовольствие сомнительное.

5. Датчики дождя и света

Даже на дорогих моделях они срабатывают неадекватно. Дворники начинают махать в ясную погоду, фары моргают среди бела дня.

6. Климат-контроль с сюрпризами

В одних моделях он включает рециркуляцию воздуха без спроса, и окна моментально запотевают. В других — игнорирует влажность и оставляет водителя вслепую.

7. Эргономический хаос

Забыть о привычной интуитивности. Здесь даже опытный водитель вынужден читать мануал, чтобы найти нужную функцию. Особенно если кнопок нет вовсе, а есть только пара планшетов.

Автопром-акселерат

Автомобильная промышленность КНР напоминает подростка-акселерата: руки и ноги уже выросли, а сознание пока не поспевает. В итоге машины щедро нафаршированы функциями, но решения часто остаются сырыми.

