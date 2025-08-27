Дилеры начинают терять машины быстрее, чем мы успеваем рассматривать скидки: когда последние автомобили 2024 года уходят с полок

На автомобильных складах дилеров в России наблюдается снижение стоков, что вызывает вопросы о дальнейшем ходе продаж автомобилей в 2023–2024 годах. Снижение запасов — это признак того, что дилеры постепенно распродают машины текущих годов выпуска. Сколько автомобилей ещё осталось на складах? Как долго будут продаваться оставшиеся модели, и как изменятся цены в ближайшие месяцы?
Николай Иванов, директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф", сообщил, что на складах дилеров и дистрибьюторов в настоящее время находится около 400 000 автомобилей. Если рынок продолжит поглощать по 120-130 тыс. машин в месяц, то запасов хватит примерно на 3-4 месяца. Интересно, что 31% автомобилей на складах — это автомобили 2024 года выпуска, а 69% — уже модели 2025 года. В то же время, количество машин с китайскими брендами, выпущенных в прошлом году, составляет менее 1%. Чаще всего это автомобили, с которыми франшиза была расторгнута, или машины, ожидающие запчастей.
Ренат Тюктеев, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей компании "Авилон", отмечает, что запасы автомобилей 2024 года успешно распродаются, а их доля в остатках уже менее 30%. По его словам, если в начале года запасы автомобилей на складах соответствовали двум месяцам продаж, то сейчас этот показатель сократился до коэффициента 1,5. Это уменьшает потребность в больших скидках, и, как следствие, некоторые производители уже начали сокращать программы поддержки продаж на популярные модели.
По мнению Николая Иванова, осенью цены на новые автомобили могут немного вырасти. С сокращением складских запасов и ростом спроса производители, скорее всего, перестанут поддерживать большие скидки и акции. Ренат Тюктеев добавил, что некоторые бренды могут увеличить выгоды по отгрузкам дилерам на 2-3%, что приведёт к снижению цен для покупателей на 1-2%.
