Дилеры начинают терять машины быстрее, чем мы успеваем рассматривать скидки: когда последние автомобили 2024 года уходят с полок

На автомобильных складах дилеров в России наблюдается снижение стоков, что вызывает вопросы о дальнейшем ходе продаж автомобилей в 2023–2024 годах. Снижение запасов — это признак того, что дилеры постепенно распродают машины текущих годов выпуска. Сколько автомобилей ещё осталось на складах? Как долго будут продаваться оставшиеся модели, и как изменятся цены в ближайшие месяцы?

Текущее положение дел с автомобилями на складах

Николай Иванов, директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф", сообщил, что на складах дилеров и дистрибьюторов в настоящее время находится около 400 000 автомобилей. Если рынок продолжит поглощать по 120-130 тыс. машин в месяц, то запасов хватит примерно на 3-4 месяца. Интересно, что 31% автомобилей на складах — это автомобили 2024 года выпуска, а 69% — уже модели 2025 года. В то же время, количество машин с китайскими брендами, выпущенных в прошлом году, составляет менее 1%. Чаще всего это автомобили, с которыми франшиза была расторгнута, или машины, ожидающие запчастей.

Что говорят дилеры о текущих запасах

Ренат Тюктеев, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей компании "Авилон", отмечает, что запасы автомобилей 2024 года успешно распродаются, а их доля в остатках уже менее 30%. По его словам, если в начале года запасы автомобилей на складах соответствовали двум месяцам продаж, то сейчас этот показатель сократился до коэффициента 1,5. Это уменьшает потребность в больших скидках, и, как следствие, некоторые производители уже начали сокращать программы поддержки продаж на популярные модели.

Что ждать осенью

По мнению Николая Иванова, осенью цены на новые автомобили могут немного вырасти. С сокращением складских запасов и ростом спроса производители, скорее всего, перестанут поддерживать большие скидки и акции. Ренат Тюктеев добавил, что некоторые бренды могут увеличить выгоды по отгрузкам дилерам на 2-3%, что приведёт к снижению цен для покупателей на 1-2%.

