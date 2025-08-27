Когда масло исчезает быстрее, чем бензин: как определить норму для вашего двигателя

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:19
Авто

В процессе эксплуатации автомобиля неизбежно происходит расход моторного масла. Это совершенно нормальное явление, которое происходит в любом двигателе, даже в самых новых моделях. Однако стоит отметить, что в современных моторах расход масла значительно выше, чем у старых агрегатов. Особенно заметен угар масла в автомобилях с турбонаддувом, где расход масла может увеличиваться ещё сильнее. Но как понять, когда расход масла — это обычное явление, а когда можно говорить о перерасходе?

Механик проверяет двигатель
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Механик проверяет двигатель

Как измеряется расход масла

Для определения нормального расхода масла используется показатель, который рассчитывается относительно сжигаемого топлива. То есть, учитывается, сколько масла уходит на каждые 100 литров бензина или дизеля, который автомобиль расходует. Этот способ более точен, чем просто расчёт по пробегу, так как учитывает не только движение, но и такие факторы, как стояние в пробках, когда двигатель тоже потребляет топливо.

Для расчёта используется формула:

Qр = V/(P x k)

где:

  • Qр — объём системы смазки,
  • P — объём израсходованного топлива,
  • k — коэффициент износа поршневой группы. Этот показатель для дизельных двигателей равен 1,25, для бензиновых моторов — 1,15, а для турбированных двигателей — 1,3.

Что считается нормой расхода масла

Для большинства автомобилей нормой является расход масла в пределах 0,005-0,025% на каждые 100 литров топлива. Например, если автомобиль расходует 10 литров топлива на 100 км пути, то за 1000 км пробега двигатель "потеряет" от 5 до 25 граммов масла — и это считается нормальным угаром для большинства моторов.

Для автомобилей с большим пробегом, а также для турбированных двигателей, расход может составлять до 0,1% на 100 литров топлива. Это примерно 100 граммов на 1000 км пробега и даже больше. Иными словами, у старых машин или у автомобилей с турбонаддувом расход масла может быть более заметным, и это тоже вполне естественно. Однако в любом случае, если автомобиль расходует больше масла, чем указано в технической документации, это может указывать на какие-то проблемы с двигателем.

Как долго масло должно оставаться в норме

Для большинства водителей идеальной ситуацией является тот момент, когда они вообще не задумываются о расходе масла между заменами. Это означает, что в течение 10-15 тысяч километров пробега (между заменами масла) двигатель не расходует больше литра масла. В большинстве автомобилей между крайними метками на масляном щупе помещается около литра масла, и именно этот объём масла может расходоваться без вреда для двигателя.

Важно помнить, что нормы расхода масла могут варьироваться в зависимости от конкретного двигателя и его характеристик. Поэтому всегда стоит ознакомиться с рекомендациями производителя в инструкции к автомобилю. Иногда заводские данные могут отличаться в зависимости от типа двигателя или его состояния.

Когда стоит волноваться о перерасходе масла

Если расход масла выходит за пределы допустимой нормы, это уже повод для беспокойства. Перерасход может быть результатом различных причин: от нормального износа двигателя до серьёзных проблем, таких как неисправности системы турбонаддува, изношенные кольца или даже проблемы с системой смазки. Если расход масла резко увеличивается и приводит к постоянной необходимости доливать жидкость между заменами, стоит обратиться в сервис для диагностики.

Заметить перерасход масла можно не только по необходимости частой доливки масла, но и по дыму из выхлопной трубы. Если двигатель начинает дымить, особенно на старте или при ускорении, это сигнал о серьёзных проблемах с системой смазки. В таких случаях необходимо как можно скорее провести диагностику.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
