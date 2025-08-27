Как стать другом своей коробки передач и не превращать её в пенсионера — паркуемся правильно

Ошибки, которые водители часто совершают при парковке на уклоне, могут привести к дорогостоящим поломкам коробки передач. Особенно это касается автомобилей с автоматической трансмиссией. На первый взгляд, просто поставил машину в режим "P" — и всё, можно выходить. Но эта на первый взгляд простая ошибка может обернуться неприятностями.

Почему режим Паркинг может быть опасен

Когда вы ставите машину на уклон и переводите рычаг в режим "P", на колёса воздействует так называемая "парковочная собачка" — металлический фиксатор внутри коробки передач. На ровной поверхности всё нормально. Однако, если автомобиль припаркован на уклоне, вес всей машины начинает давить на этот маленький элемент. В результате со временем он изнашивается, и переключение передач становится всё более затруднённым. Это означает, что коробка передач может потребовать ремонта.

Как правильно парковать на уклоне

Чтобы избежать поломок и продлить срок службы автоматической коробки передач, следуйте простому алгоритму:

Остановитесь и удержите автомобиль тормозом. Переведите селектор в нейтраль (N). Затяните "ручник" или включите электрический стояночный тормоз. Отпустите педаль тормоза. Дождитесь, пока машина немного "пересядет" на ручник — это признак, что нагрузка уже перешла на тормоза, а не на коробку. Нажмите на тормоз и переведите селектор в режим "Паркинг" (P). Отпустите тормоз.

В этом случае нагрузка на коробку передач будет минимальной, а вся нагрузка перейдёт на ручной тормоз. Кроме того, если уклон слишком крутой, рекомендуется повернуть колёса к бордюру — это обеспечит дополнительную безопасность, если вдруг не сработает тормоз.

Почему стоит соблюдать эту последовательность

Этот простейший алгоритм может значительно снизить риск поломок и продлить жизнь коробке передач. Ведь многие проблемы с автоматами начинаются именно из-за мелких ошибок в эксплуатации, которые водители часто не замечают. Правильная парковка — это не только гарантия долговечности вашего автомобиля, но и простое средство избежать ненужных расходов.

