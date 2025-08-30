Искусственный интеллект выходит на дороги — теперь от штрафа не спрятаться

Автомобилисты в Москве и на крупных трассах России всё чаще замечают круглые камеры, установленные не подряд, а через несколько опор — примерно на каждом пятом или седьмом столбе. Эти устройства работают в обе стороны: часть контролирует один поток, часть — встречный.

Камера на дороге

Речь идёт о комплексе "Стрелка-360С", который принципиально отличается от привычных радаров фиксации скорости. Если стандартные камеры фиксируют нарушения на ограниченном участке, то "Стрелка" с двумя объективами охватывает пространство радиусом до полукилометра.

Технические особенности

Система оснащена:

инфракрасной подсветкой (работает на расстоянии до 250 м);

системой омывания линз;

блоком управления;

камерой с разрешением 2560x1440 пикселей.

Все устройства объединены в единую сеть, что позволяет вести наблюдение круглосуточно и централизованно обрабатывать данные.

Главная особенность комплекса — встроенный модуль искусственного интеллекта. Нейросеть анализирует дорожную обстановку и выявляет больше нарушений, чем традиционные комплексы.

Интеллектуальное видеонаблюдение

"Стрелка-360С" внедрена в рамках проекта, цель которого — не только фиксация нарушений, но и оперативное реагирование на инциденты.

Если на дороге случается ДТП, автомобилистам больше не нужно ждать инспектора на проезжей части: машину можно убрать на обочину, ведь все детали происшествия уже зафиксированы камерами. Запись можно официально запросить в ЦОДД и использовать как доказательство.

При заторах или серьёзных авариях система автоматически уведомляет операторов, которые сразу связываются с экстренными службами. Это позволяет быстрее оказывать помощь и восстанавливать движение.

Таким образом, комплексы работают не только как "штрафные" камеры, но и как инструмент повышения безопасности на трассах.

Какие нарушения фиксируют

Хотя превышение скорости "Стрелка-360С" не регистрирует, штрафы всё равно возможны. Камеры распознают:

остановку или стоянку в запрещённых местах;

выезд на встречную полосу;

движение по обочине;

пересечение сплошной линии;

непредоставление преимущества пешеходу.

Новые камеры делают дороги безопаснее, уменьшают количество автоподстав и помогают экстренным службам быстрее реагировать на происшествия. Для водителей это значит, что привычная безнаказанность в "мелких" нарушениях уходит в прошлое — на трассах работает интеллектуальная система круглосуточного контроля.

