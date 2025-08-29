Куда делись дизельные авто: в Китае не производят, в России не ждут

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ещё несколько лет назад дизельный двигатель считался рациональным выбором. Он отличался надёжностью, умеренным расходом топлива и высоким крутящим моментом. Эти качества ценили не только частные владельцы, но и бизнес: для перевозчиков каждая сэкономленная капля солярки превращалась в реальную прибыль.

Ford F-650
Фото: commons.wikimedia.org by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ford F-650

Да, запуск зимой иногда становился испытанием, но преимущества перевешивали. Владельцы были готовы переплачивать за дизельные версии при покупке автомобиля, понимая, что вложения окупятся в процессе эксплуатации.

Сегодня ситуация кардинально изменилась: дизельные легковушки постепенно исчезают с рынка.

Почему дизель теряет позиции

Цены на топливо

Главный аргумент в пользу дизеля — экономия на заправке — перестал работать. Литр АИ-95 стоит около 63 рублей, дизельное топливо — примерно 72 рубля. Разница в цене превышает 14%. Если раньше меньший расход компенсировал разницу, то теперь выгода исчезла. В ряде случаев содержание дизельного автомобиля обходится даже дороже бензинового.

Цена машины

Разница заметна и в стоимости новых авто. Например, внедорожник Haval H9 второго поколения в дизельной версии обходится на 400 тысяч рублей дороже, чем аналогичная бензиновая комплектация. Это почти 10% от общей цены автомобиля. На фоне подорожавшего топлива такая переплата практически не оправдывается, даже при долгой эксплуатации.

Дорогое обслуживание

Конструкция дизельного мотора сложнее. В ней используются топливный насос высокого давления, система форсунок, дорогие фильтры. Всё это требует регулярного обслуживания. К этому добавляются специальные масла, реагенты вроде AdBlue и более частая замена расходников. Даже обычное ТО стоит дороже, а капитальный ремонт может обойтись в разы выше, чем у бензинового аналога.

Не случайно автолюбители часто повторяют шутку: «дизель не экономит, он откладывает расходы».

Экологические нормы

Китайские производители, активно осваивающие российский рынок, почти не предлагают дизельные версии. В самой КНР действуют строгие экологические стандарты, из-за чего выпуск легковых машин на дизеле стал нерентабельным. Российский автопром тоже традиционно делает ставку на бензин.

Эксплуатационные сложности

Даже преимущества дизеля становятся менее очевидными. Да, он уверенно тянет на низких оборотах и способен выдерживать серьёзные нагрузки. Но зимой владельцы сталкиваются с проблемами запуска и вынуждены особенно тщательно выбирать топливо. Найти сервис, где качественно обслужат дизель, тоже становится всё сложнее, а стоимость таких услуг только растёт.

Дизельные версии легковых автомобилей постепенно переходят в категорию нишевых решений. Там, где ещё недавно они считались символом рациональности, сегодня всё чаще выбирают бензиновые аналоги.

Экономическая выгода от владения дизелем фактически исчезла, а эксплуатационные трудности и расходы на обслуживание перевешивают оставшиеся преимущества.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
