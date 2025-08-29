Куда делись дизельные авто: в Китае не производят, в России не ждут

Ещё несколько лет назад дизельный двигатель считался рациональным выбором. Он отличался надёжностью, умеренным расходом топлива и высоким крутящим моментом. Эти качества ценили не только частные владельцы, но и бизнес: для перевозчиков каждая сэкономленная капля солярки превращалась в реальную прибыль.
Да, запуск зимой иногда становился испытанием, но преимущества перевешивали. Владельцы были готовы переплачивать за дизельные версии при покупке автомобиля, понимая, что вложения окупятся в процессе эксплуатации.
Сегодня ситуация кардинально изменилась: дизельные легковушки постепенно исчезают с рынка.
Главный аргумент в пользу дизеля — экономия на заправке — перестал работать. Литр АИ-95 стоит около 63 рублей, дизельное топливо — примерно 72 рубля. Разница в цене превышает 14%. Если раньше меньший расход компенсировал разницу, то теперь выгода исчезла. В ряде случаев содержание дизельного автомобиля обходится даже дороже бензинового.
Разница заметна и в стоимости новых авто. Например, внедорожник Haval H9 второго поколения в дизельной версии обходится на 400 тысяч рублей дороже, чем аналогичная бензиновая комплектация. Это почти 10% от общей цены автомобиля. На фоне подорожавшего топлива такая переплата практически не оправдывается, даже при долгой эксплуатации.
Конструкция дизельного мотора сложнее. В ней используются топливный насос высокого давления, система форсунок, дорогие фильтры. Всё это требует регулярного обслуживания. К этому добавляются специальные масла, реагенты вроде AdBlue и более частая замена расходников. Даже обычное ТО стоит дороже, а капитальный ремонт может обойтись в разы выше, чем у бензинового аналога.
Не случайно автолюбители часто повторяют шутку: «дизель не экономит, он откладывает расходы».
Китайские производители, активно осваивающие российский рынок, почти не предлагают дизельные версии. В самой КНР действуют строгие экологические стандарты, из-за чего выпуск легковых машин на дизеле стал нерентабельным. Российский автопром тоже традиционно делает ставку на бензин.
Даже преимущества дизеля становятся менее очевидными. Да, он уверенно тянет на низких оборотах и способен выдерживать серьёзные нагрузки. Но зимой владельцы сталкиваются с проблемами запуска и вынуждены особенно тщательно выбирать топливо. Найти сервис, где качественно обслужат дизель, тоже становится всё сложнее, а стоимость таких услуг только растёт.
Дизельные версии легковых автомобилей постепенно переходят в категорию нишевых решений. Там, где ещё недавно они считались символом рациональности, сегодня всё чаще выбирают бензиновые аналоги.
Экономическая выгода от владения дизелем фактически исчезла, а эксплуатационные трудности и расходы на обслуживание перевешивают оставшиеся преимущества.
Кита́й — государство в Восточной Азии.
Алкоголь оказывается не просто вредной привычкой, а настоящим скрытым убийцей. Узнайте, как он разрушает ДНК и провоцирует рак.